२० टक्क्याचे विघ्न कायम
२० टक्क्याचे विघ्न कायम
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २३ :सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही मुंबई-गोवा महामार्गावरील नागोठणे, कोलाड परिसरातील खड्डे जैसे-थे आहेत. कासू ते इंदापूर दरम्यानच्या ८४ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यातील ८० टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी, उर्वरित २० टक्के काम अपूर्ण राहिल्याने कोकणवासियांचा सुरक्षित प्रवासाचा मार्ग अजूनही सुकर झालेला नाही. यंदाच्या गौरी-गणपती सणाला जवळपास दीड ते दोन लाख वाहने या मार्गावरून प्रवास करणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी १५ दिवसांपूर्वीच या महामार्गाची पाहणी करून खड्डे बुजवण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र अतिवृष्टीमुळे नागोठणे, कोलाड येथील खड्डे पुन्हा पडले आहेत. उड्डाणपुलांच्या कामामुळे वाहतुकीला अडथळा येत आहे. कोलाड, नागोठणे, माणगाव आणि इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या उड्डाणपुलांच्या कामामुळे वाहतूक विस्कळीत होत आहे.
वाहतूक कोंडीची प्रमुख ठिकाणे:
खांब, कोलेटी (गोमांतक हॉटेल), कोलाड, इंदापूर, माणगाव
बायपासची डोकेदुखी
माणगाव बायपासचे काम सुरू नसल्याने अंतर्गत रस्त्यांवरून वाहतूक वळवली जात आहे. रायगड वाहतूक शाखेने कोंडी टाळण्यासाठी १२ पर्यायी मार्ग तयार केले आहेत. तसेच, सामाजिक कार्यकर्ते चिन्मय पाटील यांनी रखडलेल्या कामासाठी भूसंपादन आणि मातीच्या कमतरतेसारख्या समस्यांना कारणीभूत ठरवले आहे. यंदाही कोकणवासियांचे सुरक्षित प्रवासाचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.