एकाच दिवशी ९८ हजारांचा दंड
नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता.३० : रायगड जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील २८ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत एकाच दिवशी ९८ हजार ७०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
अलिबाग, मुरुड, पेण, खोपोली, कर्जत, माणगाव, रोहा यासह सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत ही कारवाई करण्यात आली. विनापरवा वाहन चालवणे, दुचाकीवर हेल्मेटचा वापर टाळणे, चारचाकी वाहनांमध्ये सीटबेल्टच्या वापराकडे दुर्लक्ष, वाहनांच्या कागदपत्रांचा अभाव, वाहनाचा विमा तसेच वाहतुकीदरम्यान मोबाईलचा वापर केल्या प्रकरणी केलेल्या कारवाईत १२९ वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
जनजागृतीवर भर
वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी नाकाबंदी, विशेष तपासणी मोहीम तसेच गस्त घालून नियमभंग करणाऱ्या चालकांवर कारवाई केली. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पुढील काळात कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने वाहतूक नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन केले आहे.
