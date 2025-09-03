जबरी चोरीसह हत्या करणारा आरोपी गजाआड
अलिबाग, ता. ३ (बातमीदार) : माणगाव तालुक्यातील येरद गावात झालेल्या जबरी चोरीसह खून प्रकरणाचा माणगाव पोलिसांनी अवघ्या काही महिन्यांत यशस्वी तपास लावत आरोपीला गजाआड केले. कल्पेश बबन जाधव (वय २५, रा. येरद, आदिवासी वाडी) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून, तो पीडितेचा शेजारीच आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ माजली होती.
वयोवृद्ध संगीता मनोहर मोकाशी (वय ७०) या महिलेला निर्दयीपणे ठार मारण्यात आले होते. आरोपी तिच्या गळ्यातील सोन्याची पोत, कानातील दागिने, हातातील चार बांगड्या तसेच मोबाईल फोन लुटून पसार झाला होता. घटनेनंतर माणगाव पोलिसांनी सतत परिसरात पाहणी करून गुन्ह्याच्या ठिकाणी वारंवार भेटी देऊन आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आरोपीचा मागोवा घेतला. गुप्त बातमीदारांच्या माहितीच्या आधारे आरोपी मे महिन्यातील या हत्याकांडात सामील असल्याचे स्पष्ट झाले. आरोपी रेशन आणण्यासाठी गावात आला होता. रेशन दुकान बंद असल्याने तो तहान भागवण्यासाठी जवळच्या घरात गेला. संगीता मोकाशी यांनी दरवाजा उघडल्यावर घरात त्या एकट्याच असल्याचे पाहून आरोपीने त्यांचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर दागिने आणि मोबाईल लुटून तो पळून गेला. या निर्दयी कृत्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले होते. माणगावचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी पुष्कराज सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीला शुक्रवारी रात्री अटक केली. पोलिसांनी या प्रकरणात वेगवान आणि अचूक तपास करीत आरोपीला पकडून दाखविल्याने गावकऱ्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे. दरम्यान, आरोपीवर खून व जबरी चोरीसह गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
