ज्ञानदानासोबत समाजप्रबोधनाचा ध्यास
रक्तदान, शैक्षणिक साहित्यवाटपातून मदतीचा हात
पाली, ता. ४ (वार्ताहर) : माणगाव तालुक्यातील गोरेगावचे प्राथमिक शिक्षक नुरखाँ पठाण यांनी समाजकार्यातून नवा आदर्श समाजासमोर ठेवला आहे. संविधान जनजागृतीबरोबर रक्तदान, शैक्षणिक साहित्यवाटपासारख्या उपक्रमांतून महाराष्ट्रभर ओळख निर्माण केली आहे.
अध्यापनाची जबाबदारी सांभाळून शिक्षक नुरखाँ पठाण सामाजिक बांधिलकी जोपासत विधायक उपक्रम राबवत आहेत. नवोपक्रमशील विद्यार्थीप्रिय शिक्षक म्हणून त्यांची ओळख आहे. तसेच देशाचे सर्वोच्च कायदेशीर दस्तऐवज सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले. ‘आपले संविधान ः राज्यपद्धतीच नव्हे, जीवनपद्धती’ लेखमालेतून संविधानातील प्रत्येक अनुच्छेद साध्या, सोप्या भाषेत समजावण्यास सुरुवात केली. समाजमाध्यमांवर रोज दोन मिनिटांची माहितीपूर्ण पोस्ट, त्या अनुच्छेदाची पार्श्वभूमी, घटना दुरुस्त्या, संबंधित कायदे, योजना, न्यायालयीन निर्णय अल्पावधीत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. या लेखमालेचे रूपांतर पुस्तकातून केले असून दोन वर्षांत विविध आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
राज्यभरात अडीचशे व्याख्याने
संविधानावरील जनजागृतीसाठी समाजमाध्यमांवर त्यांनी प्रबोधन सुरू केले आहे. या माध्यमातून सर्व अनुच्छेदांची माहिती सहज, प्रभावी पद्धतीने दिली जात आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्रात अडीचशेहून अधिक ठिकाणी व्याख्यानांमधून प्रबोधन केले आहे.
‘संविधान गुणगौरव’ परीक्षा
- नुरखाँ पठाण यांनी राज्यस्तरावर साडेतीन वर्षांपासून संविधान गुणगौरव या परीक्षा घेत आहेत. या उपक्रमात आतापर्यंत तब्बल ४० हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी, नागरिकांनी सहभाग घेतला असून संविधानाबाबत माहिती मिळवली आहे.
- गटशिक्षणाधिकारी सुरेखा तांबट यांच्या पुढाकारातून माणगाव, तळा तालुक्यात ‘घर घर संविधान’ हा उपक्रम शाळांमध्ये राबवला जात आहे. शाळांमधून विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून संविधान घराघरात पोहोचवले जात आहे.
शिवजयंती, बकरी ईदला रक्तदान
बकरी ईदनिमित्त प्राण्यांच्या कुर्बानीऐवजी नुरखाँ पठाण हे रक्तदान तसेच गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटून साजरा करतात. यंदा त्यांनी पुणे येथे मुस्लिम सत्यशोधक समाजाच्या रक्तदान शिबिरात सहभागी होऊन रक्तदान केले. याचबरोबर ते शिवजयंती, बकरी ईदनिमित्त रक्तदान करतात.
