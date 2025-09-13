महागाव पंचक्रोशीत पुन्हा जमिनीला हादरे
धरणीकंप, मोठ्या आवाजामुळे ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत
पाली, ता. १३ (वार्ताहर) : सुधागड तालुक्यातील महागाव परिसर पुन्हा एकदा हादरला आहे. या ठिकाणी शुक्रवारी (ता. १२) रात्री उशिरापासून शनिवारी (ता. १३) पहाटेपर्यंत वेगवेगळ्या वेळी आवाजासह जमिनीला कंप जाणवला. यामुळे येथील ग्रामस्थांमध्ये भीती पसरली आहे.
महागाव, भोप्याची वाडी, देऊळवाडी, चंदरगाव व कोंडप या गावांमध्ये सलग बसलेल्या या धक्क्यांमुळे ग्रामस्थ घाबरून गेले आहेत. ग्रामस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. १२) रात्री १० वाजता, मध्यरात्री १२, शनिवारी (ता. १२) पहाटे तीन वाजता, साडेतीन वाजता तसेच सकाळी साडेपाच वाजता हे हादरे बसले. त्यामुळे गावकऱ्यांना घरातून बाहेर पडावे लागले असून, परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात महागाव पंचक्रोशीत असेच हादरे जाणवले होते. त्या वेळी तज्ज्ञांनी हे धक्के भूगर्भातील हालचालीमुळे झाल्याची शक्यता व्यक्त केली होती. चार वर्षांपूर्वीही या परिसरामध्ये जमिनीला मोठ्या प्रमाणात लांब व विस्तीर्ण भेगा गेल्या होत्या. वारंवार अशा घटना घडत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीती पसरली आहे.
--------------------------------
दरम्यान, सुधागड तहसील कार्यालयाकडून तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना तातडीने महागाव पंचक्रोशीत पाहणीसाठी रवाना करण्यात आले असल्याचे तहसीलदार उत्तम कुंभार यांनी सांगितले. तसेच पुन्हा एकदा भूगर्भ तज्ज्ञांना बोलवण्यात येईल, असेदेखील तहसीलदार उत्तम कुंभार म्हणाले.
---------------------------------
वारंवार हादरे
महागाव पंचक्रोशीतील युवानेते भास्कर पार्टे यांनी सांगितले, की याआधीही आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय व संबंधित खात्यांना पत्रव्यवहार करून हा प्रश्न मांडला होता. त्या वेळेला हे भूगर्भातील धक्के असल्याचे सांगण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा धक्के बसल्याने आम्हाला प्रशासनाकडे धाव घ्यावी लागेल.
-----------------------------------
पाली : महागाव गावाला अनेक ठिकाणी हादरे बसले आहेत.
