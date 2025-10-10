बच्चन यांच्याकडून अलिबागमधील तीन विकसित भुखंडांची खरेदी

बच्चन यांच्याकडून अलिबागमधील
तीन विकसित भूखंडांची खरेदी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १० ः बॉलीवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी अलिबाग येथे भूखंड खरेदी केला आहे. एकमेकाला लागून तीन विकसित भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ९,५५७ चौरस फूट असून त्यांची किंमत सुमारे ६.६ कोटी रुपये आहे.
मांडवा बंदराजवळील मांडवा दस्तुरी फाटा येथे हे भूखंड असून ‘द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढा’ या विकसकाच्या ‘ए अलिबाग फेज २’ या प्रकल्पाचा हा भाग आहे. या व्यवहाराची नोंदणी मंगळवारी (ता. ७) रोजी नवान्न पौर्णिमेच्या दिवशी झाली. गुरुवारी (ता. २) दसऱ्याचा मुहूर्त साधत अमिताभ बच्चन यांनी लोढा विकसकाच्या मुंबईतील कार्यालयात बुकिंग केली होती, अशी माहिती विकसकाकडून देण्यात आली आहे. मुंबईतील अनेक मोठे उद्योजक, चित्रपट कलाकार, क्रिकेटपटू यांनी यापूर्वीच अलिबागमध्ये जमिनी विकत घेत आपले आलिशान सेकंड होम तयार केले आहेत. यात आता अमिताभ बच्चनदेखील सहभागी झाले आहेत.
निसर्ग आणि समुद्रकिनारी घराचा मोह प्रतिष्ठित व्यक्तींना आवरता येत नाही; मात्र यात नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने प्रतिष्ठित व्यक्ती अडचणीत सापडू लागल्या आहेत. समुद्रकिनारी सागरी नियमन रेषा (सीआरझेड) अधिनियमाचे भंग झालेल्या ३०० हून अधिक बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. तर अनेक व्यवहार बेकायदा असल्याचे आढळून आले आहेत. यापूर्वी एप्रिल २०२४ मध्येही अमिताभ बच्चन यांनी याच विकसकाकडून सुमारे १०,००० चौरस फूट भूखंड सुमारे १० कोटी रुपयांना खरेदी केला होता; मात्र तेथील घर अद्याप बांधून पूर्ण झालेले नसल्याचे सूत्राने सांगितले.
