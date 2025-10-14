पंचायत समिती आरक्षणमध्ये उमेदवारांना समानसंधी
पंचायत समिती आरक्षणमध्ये उमेदवारांना समान संधी
अलिबाग, ता. १४ : अलिबाग पंचायत समिती सदस्यपदाचे आरक्षण कधी लागणार याकडे लक्ष लागून राहिले होते. अखेर ही उत्कंठा संपली आहे. अलिबाग नगर परिषदेच्या सभागृहात सोमवार (ता. १३) रोजी अलिबाग पंचायत समितीच्या सदस्यपदांची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. या वेळी अलिबागचे तहसीलदार विक्रम पाटील, गटविकास अधिकारी दाजी दाईंगडे, शेकापचे अलिबाग तालुका चिटणीस सुरेश घरत आदींसह वेगवेगळ्या राजकीय पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. तालुक्यातील वैजाळी, शहापूर, आंबेपूर, कावीर व आक्षी या पाच पंचायत समिती मतदारसंघात सर्वसाधारण, रुईशेत भोमोली मतदारसंघात अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे आरक्षण रेवदंडा मतदारसंघासाठी जाहीर करण्यात आले. किहीम चेंढरे, रामराज व चौल मतदारसंघातील आरक्षण सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) आरक्षण आवास व वरसोलीसाठी तसेच थळ मतदारसंघातील आरक्षण अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव ठेवले आहे. पंचायत समितीच्या १४ जागांमध्ये महिला व पुरुषांना समान संधी देण्यात आली आहे. मयुरा महाडीक आणि कायरा शिंदे या दोन मुलींच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. तहसीलदार विक्रम पाटील यांनी आरक्षणाचे वाचन केले. या आरक्षणावर हरकती घेण्यासाठी १७ ऑक्टोबरपर्यंत संधी देण्यात आली आहे. अलिबाग तहसील कार्यालयात हरकती नोंदवू शकता, असे आवाहन तहसीलदार विक्रम पाटील यांनी केले.
