अमृततर्फे दुर्गोत्सवाचा विश्वविक्रम संकल्प
राज्यभर गडदुर्गांच्या प्रतिकृती बांधून सेल्फीसह सहभागाचे आवाहन
अलिबाग, ता. १४ (वार्ताहर) : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांच्या वारशाचा जागतिक स्तरावर गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेने या दीपावलीत विश्वविक्रमी दुर्गोत्सव साजरा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील नागरिकांनी घराघरात गडदुर्गांच्या प्रतिकृती साकारून त्यासोबतचा सेल्फी संस्थेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करून छत्रपतींना अनोखी मानवंदना द्यावी, असे आवाहन अमृतचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी केले आहे.
हिंदवी स्वराज्याच्या रक्षणासाठी छत्रपतींनी बांधलेल्या गडकिल्ल्यांपैकी १२ दुर्गांना युनेस्कोने अलीकडेच जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सहयोगाने अमृतने ‘दुर्गोत्सव’ हा उपक्रम राबवण्याचे ठरवले आहे. दरवर्षी दिवाळीच्या काळात बालमंडळी व तरुणाई घराघरात दुर्गांच्या प्रतिकृती तयार करतात. हीच परंपरा या उपक्रमातून जागतिक स्तरावर पोहोचविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या दुर्गोत्सवात सहभागी होण्यासाठी नागरिकांनी रायगड, राजगड, प्रतापगड, सिंहगड, खान्देरीचा दुर्ग, साळेरदुर्ग, जिंजीचा किल्ला, पन्हाळगड, शिवनेरी, विजयदुर्ग, लोहगड किंवा पद्मदुर्ग (सुवर्णदुर्ग) यांपैकी कोणताही गड निवडून त्याची प्रतिकृती साकारायची आहे. नंतर त्या प्रतिकृतीसोबतचा सेल्फी www.durgotsav.com या संकेतस्थळावर अपलोड करायचा आहे. या उपक्रमात सहभागी झालेल्या सर्वांना मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे अभिनंदन पत्र पाठवले जाणार असून, अमृतच्या ‘अमृत विद्यया’ या डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्मवर छत्रपतींच्या गौरवशाली इतिहासावर आधारित ९९९ रुपये किमतीचे प्रशिक्षण पूर्णपणे विनामूल्य देण्यात येईल. या अभ्यासक्रमात स्वराज्य रक्षक दुर्ग, कविभूषणांची काव्ये, शिवरायांच्या पराक्रमांचा आलेख आणि स्वराज्यासाठी लढलेल्या वीर योद्ध्यांचा परिचय यांचा समावेश आहे.
