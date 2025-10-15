पर्यावरणस्नेही दिवाळीसाठी पुढाकार पर्यावरण पूरक 101 आकाश कंदीलाचे मोफत वाटप अंकुश आपटे यांचा स्तुत उपक्रम
पर्यावरणस्नेही दिवाळीसाठी पुढाकार
पर्यावरणपूरक १०१ आकाशकंदिलांचे मोफत वाटप
पाली, ता. १५ (वार्ताहर) ः पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्यासाठी भाजप युवा मोर्चा तालुका सरचिटणीस अंकुश आपटे यांनी पुढाकार घेतला आहे. दिवाळीनिमित्त पालीत नुकतेच १०१ पर्यावरणपूरक आकाशकंदिलांचे मोफत वाटप करण्यात आले. हा कार्यक्रम बल्लाळेश्वर देवस्थानच्या भक्तनिवासमध्ये पार पडला. भाजप कार्यकारिणी सुधागड, भाजप युवा मोर्चा सुधागड यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला. भाजप वरिष्ठ नेते प्रकाश देसाई व भाजप दक्षिण रायगड उपजिल्हा अध्यक्ष आलाप मेहता यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून जिल्हा सरचिटणीस गीता पालरेचा, वरिष्ठ नेते चंद्रकांत घोसाळकर, सुधागड तालुका अध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे, युवा मोर्चा सुधागड तालुका अध्यक्ष रोहन दगडे, महिला आघाडी अध्यक्षा प्रणाली शेठ, शहराध्यक्ष सुशील शिंदे, आदिवासी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सचिन सागळे, विजय धारिया, देवस्थानाचे विश्वस्त विश्वास गद्रे, शिरीष सकपाळ, रवींद्र ठोंबरे, समृद्धी बारस्कर, राष्ट्रवादी सुधागड तालुका अध्यक्षा रुपाली भणगे, नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर हे उपस्थित होते.
फोटो ओळ, पाली, आकाशकंदिलांचे वाटप करताना मान्यवर. (छायाचित्र, अमित गवळे)
