अंधारावर प्रकाशातून मात
विविध प्रकारचे दिवे, पणत्यांना मागणी
पाली, ता.१८ (वार्ताहर)ः झगमगणाऱ्या विद्युत रोषणाईच्या युगातही दिवाळीच्या पारंपरिक मातीच्या दिव्यांचे आणि पणत्यांचे महत्त्व आजही अबाधित असल्याचे दिसत आहे. यंदाच्या दिवाळीसाठी पारंपरिक दिव्यांसोबतच विविध प्रकारचे आकर्षक दिवे, पणत्यांना ग्राहकांकडून मागणी आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दिवाळी हा प्रकाशाचा आणि आनंदाचा सण. या सणानिमित्त घरोघरी पारंपरिक दिव्यांची रोषणाई करण्याची प्रथा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बाजारपेठेत चिनी बनावटीच्या विद्युत माळांचा आणि लखलखत्या रोषणाईचा प्रभाव वाढला आहे. विद्युत रोषणाईमुळे घरांना आधुनिक रूप येत असले तरी, दिव्यांमुळे मिळणारा पारंपरिक आणि धार्मिक आनंद व सात्विकता काही औरच असते, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. एकंदरीत, विद्युत रोषणाईच्या झगमगाटातही पारंपरिक दिव्यांची आणि पणत्यांची शीतल व सात्विक ज्योत कायम आहे.
विविध प्रकारच्या पणत्या
दिवाळीसाठी बाजारात विविध प्रकारच्या आकर्षक पणत्या दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये मातीच्या पणत्यांपासून रंगीत, नक्षीदार, मोती, टिकल्यांनी सजवलेल्या पणत्यांचा समावेश आहे. तसेच, पाण्यात तरंगणाऱ्या पणत्यांनाही ग्राहकांकडून विशेष मागणी आहे. यासोबतच मोर, बदक, कमळ अशा विविध आकारांतील दिवे तसेच चिनी मातीच्या पणत्या उपलब्ध आहेत.
स्थानिकांना रोजगार
काही महिन्यांपासून पणत्या बनवण्याचे काम सुरू केले होते. त्यांच्या पारंपरिक कलेतून साकारलेल्या पणत्या पर्यावरणपूरक आणि शुभ मानल्या जातात. या पणत्यांच्या खरेदीमुळे स्थानिक कारागिरांना रोजगार मिळतो, या जाणिवेने अनेक ग्राहक आवर्जून खरेदी करत आहेत. अनेक परप्रांतीय व्यावसायिक हातगाडी तसेच रस्त्याच्या कडेला विविध प्रकारच्या पणत्या, दिवे विक्रीसाठी बसलेले दिसतात.
