पालीतील रस्त्यांची दुरवस्था
अवजड वाहतुकीमुळे खड्डे, धुरळा आणि वाहतुकीचा ताप
पाली, ता. २३ (वार्ताहर) : प्रसिद्ध अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पालीत ऐन सणासुदीला रस्त्यांची दुरवस्था नागरिकांसाठी मोठा त्रास ठरत आहे. गावातील मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांवर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले असून, दोन ते तीन वेळा खडी व ग्रीट टाकून तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली. मात्र अवजड वाहतुकीमुळे खड्डे पुन्हा उखडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे मोटारसायकल अपघातांची शक्यता वाढली असून पायपीट करणाऱ्या नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
विशेष म्हणजे, खड्ड्यातील बारीक खडी व ग्रीट बाहेर येऊन धुरळा उडत असल्याने प्रवासी, भाविक, व्यवसायिक आणि ग्राहकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. जुने बस स्टँड ते बल्लाळेश्वर मंदिरापर्यंतचा रस्ता तसेच सावंतआळी, रामआळी, हटाळेश्वर मंदिर ते बस स्टँड, भोई आळी, मिनिडोअर स्टँड, जिल्हा परिषद शाळा व तहसील कार्यालयाकडे जाणारे रस्ते प्रचंड खराब झाले आहेत.
रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे वाहतुकीला अडणच होत आहे. शिवाय सुट्टी असल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात भाविक गणेशाच्या दर्शनाला येतात. मात्र खड्डेमय रस्त्यांमुळे त्यांनादेखील त्रास सहन करावा लागत आहे. पाली नगरपंचायतचे उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर म्हणाले की, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम सातत्याने सुरू असून पुढील आठ दिवसांत रस्त्यांचे नूतनीकरण केले जाईल. नागरिक आणि भाविकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
