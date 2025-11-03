पारदर्शकतेसाठी निवडणुका बॅलेट पेपरवरच घ्याव्यात
सुधागड तालुक्यातील नागरिकांची मागणी; पाली तहसीलदारांना निवेदन
पाली, ता. ३ (वार्ताहर) ः निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी निवडणुका पुन्हा जुन्या पद्धतीने म्हणजेच बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात, अशी मागणी सुधागड तालुक्यातील नागरिकांनी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन नुकतेच पाली-सुधागड तहसीलदारांना देण्यात आले.
या निवेदनात नागरिकांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सुधागडमधील तब्बल ९७ टक्के नागरिकांच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे ही मागणी करीत आहोत. आगामी सर्व निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेतल्यासच त्या पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठरतील. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जगातील अनेक प्रगत आणि विकसनशील देशांमध्येही आजही ईव्हीएम मशीनऐवजी बॅलेट पेपर वापरला जातो. कारण मशीनमध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. गेली अनेक दशके विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना ईव्हीएमविरोधात आवाज उठवत आहेत. मताधिकार हा लोकशाहीचा श्वास आहे आणि संविधान हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. या दोन्हींचे रक्षण करायचे असेल तर निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेणे अत्यावश्यक आहे, असा मुद्दा निवेदनात मांडण्यात आला आहे. लोकशाहीवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मतदारांमध्ये पारदर्शकतेची भावना वाढवण्यासाठीच ही मागणी असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. निवेदन देताना ह.भ.प. महेश पोंगडे महाराज, सं. रा. कणघरे, सी. एस. चरण, सुधाकर पवार, नीलेश कदम, सुदाम चोरगे, राम दिघे आणि शरद बोडके आदी नागरिक उपस्थित होते. त्यांनी तहसीलदारांकडे निवेदन सादर करून यावर तातडीने विचार व्हावा, अशी मागणी केली.
सोशल मीडियावर चर्चा
या निवेदनातून राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तसेच महाविकास आघाडीच्या विविध पक्षांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे, तर नागरिकांच्या या भूमिकेमुळे तालुक्यातील लोकशाहीप्रेमी मतदारांमध्ये चर्चेचा विषय निर्माण झाला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर या मागणीचे समर्थन केले असून ईव्हीएमवर मत देताना अनेकदा संभ्रम आणि शंका निर्माण होतात, त्यामुळे बॅलेट पेपर प्रणाली अधिक पारदर्शक आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
