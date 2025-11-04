जिल्ह्यातील १० नगरपरिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजले
जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांमध्ये निवडणुकांचे बिगुल
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ४ : राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा मंगळवारी (ता. ४) केली. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांचा समावेश आहे. १० नगर परिषदांमध्ये १० नगराध्यक्ष तसेच २१३ सदस्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. नगर परिषदांसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान, तर ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी करण्यात येणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आला होता. तेव्हापासून या नगर परिषदांवर प्रशासकीय राजवट सुरू होती. तीन वर्षांपासून निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भावी नगरसेवकांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच निःश्वास सोडला आहे. अलिबाग, खोपोली, कर्जत, माथेरान, उरण, पेण, मुरूड, रोहा, श्रीवर्धन, महाड नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत, तर जिल्ह्यातील सहा नगर पंचायतींचा कार्यकाळ संपलेला नसल्याने निवडणुका लागलेल्या नगर पंचायतींमध्ये जिल्ह्यातील एकही नगर पंचायत नाही. नगर परिषदांच्या निवडणुकीसाठी येथे इच्छुक उमेदवारांच्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने प्रशासकीय कामांना वेग आला आहे. नगराध्यक्ष आरक्षण आणि प्रभाग आरक्षण यापूर्वीच निश्चित झाल्याने राजकीय पक्षांनी उमेदवार निश्चितीचे काम सुरू केले आहे. युत्या आणि आघाड्यांची समीकरणे जुळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पुढील काही दिवसांतच निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
-----
नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण
अलिबाग- सर्वसाधारण महिला, पेण- सर्वसाधारण महिला, उरण- सर्वसाधारण महिला, मुरूड- जंजिरा- ओबीसी महिला, कर्जत- ओबीसी महिला, रोहा- ओबीसी महिला, महाड- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, श्रीवर्धन- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, खोपोली- सर्वसाधारण, माथेरान- सर्वसाधारण
