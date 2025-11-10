गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न ऐरणीवर
गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न ऐरणीवर
भातशेतीचे नुकसान, शेतकरी आणि पशुपालक तीव्र चिंतेत
पाली, ता. १० (वार्ताहर) ः परतीच्या पावसाने रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्यानंतर आता गुरांच्या वैरणीचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अनेक ठिकाणी भातशेती पाण्याखाली गेल्याने पेंढा भिजून खराब झाला असून, उभ्या भातपिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांकडे पशुधनाला खाऊ घालण्यासाठी पेंढाच उरलेला नाही. परिणामी पशुपालक प्रचंड चिंतेत आहेत.
पाली परिसरात काही शेतकऱ्यांनी भातझोडणी पूर्ण केली असली तरी भिजलेल्या पेंढ्यामुळे जनावरांना देण्याजोगे खाद्य मिळालेले नाही. भिजलेला पेंढा कुजल्याने तो ना खाण्यायोग्य राहिला, ना साठवणीसाठी योग्य राहिला आहे. तर काही भागांत भात पूर्णतः नाश पावल्याने पेंढाच निघालेला नाही. सामान्यतः पावसाळ्यानंतरच्या काळात पेंढा हे गुरांसाठी सर्वाधिक वापरले जाणारे खाद्य असते. मात्र आता पेंढा न मिळाल्याने शेतकरी सरकी, शेंगदाणा पेंढ, सोयाबीन ढेप यांसारख्या पर्यायी खाद्यांवर अवलंबून राहणार आहेत. पण या सर्व वस्तूंच्या किमती सध्या प्रचंड वाढल्या असून, आधीच नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांवर हा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. या परिस्थितीमुळे दूध उत्पादनावरही परिणाम होणार असून, शेतकऱ्यांचे दैनंदिन उत्पन्न घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही शेतकरी घरखर्च भागवण्यासाठी दूधविक्रीवर अवलंबून राहिले असताना आता पेंढ्याअभावी त्यांचे दूध-दुभते पदार्थ कमी होणार आहेत.
शेतकऱ्यांनी खाण्यासाठी ठेवलेला भातदेखील पावसामुळे काळा पडल्याने तो विकण्यास अथवा वापरास अयोग्य ठरत आहे. यामुळे शेतकरीवर्गावर उपासमारीचे संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुधागड तालुका कृषिमित्र संघटनेचे अध्यक्ष शरद गोळे यांनी शासनाला आवाहन केले आहे, की शेतीच्या नुकसानीची भरपाई देताना जनावरांच्या खाद्याची सोय करावी, तसेच गरजेनुसार चारा छावण्या उभाराव्यात.
