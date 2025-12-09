चिखलीत बैलगाडी शर्यतीची धमाकेदार रंगत
चिखलीत बैलगाडी शर्यतीची धमाकेदार रंगत
२० गटांतील मुकाबला पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी
अलिबाग, ता. ९ (वार्ताहर) : अलिबाग तालुक्यातील चिखली येथील माती बंदर मैदानावर झालेल्या बैलगाडी शर्यतीत ताडवागळे-वडवली येथील संकेत पाटील यांच्या बैलगाडीने उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रथम क्रमांक पटकावला. फ्रेंड्स बैलगाडी ग्रुप, मैत्री बैलगाडी ग्रुप हेमनगर आणि चिखली ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा मोठ्या जल्लोषात आयोजित करण्यात आली होती.
या शर्यतीचे उद्घाटन शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजा केणी आणि उपसरपंच रसिका केणी यांच्या हस्ते झाले. रायगड जिल्ह्यातील उत्कृष्ट मैदान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिखलीत या स्पर्धेमुळे चैतन्य आणि उत्साहाची लाट उसळली. स्पर्धेसाठी २० गट तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक गटातील विजेत्यांसाठी फॅन, सिलिंडर शेगडी आदी घरगुती वस्तूंची बक्षिसे देण्यात आली. अंतिम फेरीतील एक ते चार क्रमांकासाठी विशेष आकर्षक बक्षिसे ठेवून स्पर्धेची शान अधिक वाढवण्यात आली. प्रेक्षकांसाठी आयोजित लकी ड्रॉ हा दिवसाचा विशेष आकर्षण ठरला. यात एक बैलजोडी आणि एक बोकड अशी भव्य बक्षिसे ठेवण्यात आली होती, ज्यामुळे मैदानावर प्रचंड उत्साह निर्माण झाला. या सोहळ्याला आमदार महेंद्र दळवी, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष अमित नाईक, बैलगाडा मंडळाचे अध्यक्ष मधुकर पाटील, उत्तम पाटील, कुर्डूस विभागप्रमुख स्वप्नील पाटील, जीवन पाटील, युवासेना उपतालुकाप्रमुख संकेत पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. तालुक्यातील बैलगाडीप्रेमी, चालक-मालक तसेच परिसरातील नागरिकांनी मैदानाला अक्षरशः गर्दीची लगबग आणली. शेकडो प्रेक्षकांच्या जयघोषात प्रत्येक फेरी रंगतदार होत गेली.
बैलगाडी शर्यत हा शेतकऱ्यांचा खेळ
कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना आमदार महेंद्र दळवी म्हणाले, की बैलगाडी शर्यत हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा खेळ आहे. त्याचे जतन करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात वाढत्या बैलगाडी स्पर्धांप्रमाणेच चिखलीचे मैदानही राज्यातील सर्वोत्तम होईल, असा मला विश्वास आहे. आयोजकांनी घेतलेली सुरक्षा आणि व्यवस्था दणदणीत असल्याचे सांगताना त्यांनी आगामी काळात बैलगाडी शर्यतींना अधिक प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
