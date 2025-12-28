सुधागडात शेतकरी कामगार पक्षाला खिंडार
सुधागडात शेतकरी कामगार पक्षाला खिंडार
नाडसूर ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांसह कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
पाली, ता. २७ (वार्ताहर) ः सुधागड तालुक्यातील नाडसूर ग्रामपंचायतीमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाला मोठा धक्का देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (अजित पवार) पुन्हा एकदा आपली संघटनात्मक ताकद सिद्ध केली आहे. नाडसूर ग्रामपंचायतीचे विद्यमान तीन सदस्य तसेच परिसरातील अनेक प्रमुख कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (अजित पवार) जाहीर प्रवेश केल्याने ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता प्रस्थापित झाली आहे.
हा पक्षप्रवेश खासदार सुनील तटकरे, अनिकेत तटकरे आणि मंत्री अदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच तालुका अध्यक्ष संदेश शेवाळे यांच्या प्रभावी नेतृत्वाखाली पार पडला. नाडसूर ग्रामपंचायतीचे सदस्य उत्तम गोपाल फाटे, सारिका जाधव, हिरा चिमण हिलम यांच्यासह ठाणाळे धोंडसे व नाडसूर आदिवासी वाडी परिसरातील शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले. तालुका अध्यक्ष संदेश शेवाळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या प्रवेश सोहळ्यात नव्याने पक्षात आलेल्या सर्व सदस्यांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होत लोककल्याणासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. तालुका व ग्रामस्तरावर विकासकामांना गती देण्यासाठी संघटनात्मक बळ वाढविण्याचा संकल्पही यावेळी मांडण्यात आला. मागील ग्रामपंचायत निवडणुकीत नाडसूर ग्रामपंचायतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्या वेळी चार सदस्य निवडून आले असले, तरी सरपंचपद मात्र हातातून निसटले होते. मात्र आता शेतकरी कामगार पक्षाचे तीन सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार) सहभागी झाल्यामुळे नाडसूर ग्रामपंचायतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्पष्ट, मजबूत आणि निर्विवाद वर्चस्व निर्माण झाले आहे.
