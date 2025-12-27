मुंबई–गोवा महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात
मार्च २०२६पर्यंत पूर्ण होणार; सुट्टीमुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २७ : कोकणवासीयांसह गोव्यात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग अखेर पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या महामार्गाच्या कामासाठी केंद्र सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत जाहीर केली आहे. सध्या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील पळस्पे ते इंदापूर या ८४ किलोमीटर अंतरातील महत्त्वाची कामे वेगाने मार्गी लागली आहेत.
या टप्प्यात रस्त्याचा दर्जा सुधारणा, उड्डाणपूल, सेवा रस्ते, ड्रेनेज यासह अनेक कामे सुरू आहेत. दीर्घकाळ रखडलेल्या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे. मात्र नववर्षाच्या स्वागतासाठी गोवा तसेच तळकोकणातील पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने काही ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत आहे. विशेषतः नागोठणे व कोलाड परिसरात सुरू असलेल्या फ्लायओव्हरच्या कामांमुळे वाहतूक प्रभावित होत आहे. नागोठणे येथे फ्लायओव्हर उभारण्यासाठी भरावाचे काम सुरू असून, मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून नेणाऱ्या डम्परची सतत वर्दळ आहे. कोलाड येथे फ्लायओव्हरच्या खांबांसाठी रस्ता खोदून ठेवण्यात आला असून, काही अंतरावर एकेरी वाहतूक व तात्पुरत्या वळणांवरून वाहने मार्गस्त केली जात आहेत. यामुळे सुट्टीच्या कालावधीत आणि पर्यटन हंगामात वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक तीव्र होत आहे.
..............
सुरक्षित आणि जलद प्रवास
पहिल्या टप्प्यातील ८२ टक्के काम पूर्ण झाले असून, शिल्लक काम ठरावीक ठिकाणी सुरू आहे. दिवसरात्र काम सुरू असून, मार्च २०२६ पर्यंत महामार्ग प्रवासासाठी खुला करण्याचा प्रयत्न प्राधिकरण करीत आहे, असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे तांत्रिक उप महाव्यवस्थापक सचिनकुमार गौतम यांनी सांगितले. सुरू असलेली कामे पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई-गोवा महामार्ग प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित, जलद आणि सुलभ होणार असल्याचा विश्वास प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे. नागरिक, वाहनचालक व प्रवाशांनी कामे सुरू असताना सहकार्य करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.
