सुधागडमधील नाडसूर, पाच्छापूर, अडुळसे ग्रामपंचायत सदस्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
पाली, ता. ५ (वार्ताहर) : सुधागड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (अजित पवार गट) इनकमिंगचा ओघ सातत्याने सुरू आहे. तालुक्याच्या राजकारणात पक्षाची पकड अधिक मजबूत होत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे. नुकतेच नाडसूर, पाच्छापूर (आसानेवाडी) आणि अडुळसे (गौळमाळ) या ग्रामपंचायतींमधील शेकापचे विद्यमान सदस्य व कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केल्याने स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडून आला आहे.
या पक्षप्रवेश सोहळ्यात खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि मार्गदर्शनाखाली हा प्रवेश पार पडला. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी आणि तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हाच योग्य पर्याय असल्याची भावना प्रवेशकर्त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. खासदार सुनील तटकरे यांनी पक्षात दाखल झालेल्या सर्व सदस्य व कार्यकर्त्यांचे स्वागत करताना, सुधागड तालुक्याच्या विकासासाठी पक्ष संघटन अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात असून, कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सामान्य जनतेपर्यंत विकास पोहोचवण्याचा आमचा संकल्प आहे, असे प्रतिपादन केले. या प्रवेशामुळे नाडसूर ग्रामपंचायतीतील सत्तासमीकरण पूर्णपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजूने झुकले आहे. मागील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार सदस्य निवडून आले असले, तरी सरपंचपद मात्र पक्षाला मिळू शकले नव्हते. मात्र, आता शेकापचे तीन विद्यमान सदस्य राष्ट्रवादीत दाखल झाल्याने पक्षाचे संख्याबळ निर्णायक ठरले आहे. त्यामुळे एकेकाळी ‘हरलेली’ मानली जाणारी ग्रामपंचायत पुन्हा राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आणण्यात पक्ष नेतृत्वाला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे.
