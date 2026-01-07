रायगडमधील ६९३ प्रशिक्षणार्थी अडचणीत
लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू झालेल्या योजनेचे मानधन रखडले
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ७ : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर युवकांना रोजगाराचा अनुभव व आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ‘युवा प्रशिक्षणार्थी योजना’ सध्या वादात सापडली आहे. रायगड जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या ६९३ युवा प्रशिक्षणार्थींना गेल्या दोन महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे. निवड प्रक्रियेवेळी सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात ६ हजार रुपये मानधनावर तब्बल ११ महिने काम करूनही आता प्रशिक्षणार्थींना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप होत आहे.
या योजनेत १८ ते ३५ वयोगटातील युवक-युवतींना शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. विशेषतः ‘लाडकी बहिण’ योजना यशस्वी राबवण्यात या उच्चशिक्षित प्रशिक्षणार्थींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे असतानाही सध्या प्रचारात केवळ लाडकी बहिण योजनेचा गवगवा केला जात असून युवा प्रशिक्षणार्थी योजनेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप प्रशिक्षणार्थी संघटनेने केला आहे. मानधन न मिळाल्यामुळे अनेक प्रशिक्षणार्थींना प्रवास, जेवण व दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागातील, शेतकरी व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील युवक-युवतींना कर्ज काढून काम करावे लागत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रक्रिया सुरू आहे, एवढीच उत्तरे मिळत असल्याने प्रशिक्षणार्थी संतप्त झाले आहेत. या अन्यायाविरोधात ५ जानेवारीपासून आझाद मैदान येथे युवा प्रशिक्षणार्थींनी आंदोलन पुकारले असून, शासनाने तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे.
युवा प्रशिक्षणार्थी योजनेच्या माध्यमातून रोजगार व आर्थिक स्थैर्याचे आश्वासन देण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात प्रशिक्षणार्थींची फसवणूक होत आहे. रखडलेले मानधन तात्काळ द्यावे.
— ऋषीकेश पवार, अध्यक्ष, युवा प्रशिक्षणार्थी संघटना
राजकीय प्रतिक्रिया
लाडकी बहिण योजना राबवण्यासाठी या प्रशिक्षणार्थींनी दिवसरात्र मेहनत घेतली. काम झाल्यावर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शेकाप या युवकांच्या खंबीर पाठीशी उभी राहील.
- चित्रलेखा पाटील, प्रवक्त्या, शेकाप