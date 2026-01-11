चौल जिल्हा परिषद गटासाठी शिवसेनेकडून डॉ. सचिन राउळची अधिकृत घोषणा
अलिबाग, ता. ८ : येणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चौल जिल्हा परिषद गटासाठी शिवसेनेकडून डॉ. सचिन राउळ हे अधिकृत उमेदवार असतील, अशी घोषणा आमदार महेंद्र दळवी यांनी चौल बागमळा येथे आयोजित शिवसेनेच्या आढावा बैठकीत केली. या घोषणेमुळे चौल जिल्हा परिषद मतदारसंघातील राजकीय वातावरण तापले असून, शिवसेनेने निवडणूक तयारीला वेग दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
चौल बागमळा येथील सावित्रीबाग मंगल कार्यालयाच्या सभागृहात चौल जिल्हा परिषद मतदारसंघाअंतर्गत चौल, नागाव, रेवदंडा आणि वरंडे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची सविस्तर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार महेंद्र दळवी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी चौल जिल्हा परिषद गटासाठी शिवसेनेच्या वतीने डॉ. सचिन राउळ यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. आमदार महेंद्र दळवी यांनी भाषणात सांगितले की, डॉ. सचिन राउळ यांच्या रूपाने शिवसेनेने चौल जिल्हा परिषदेसाठी एक नवा, तरुण आणि अभ्यासू चेहरा मतदारांसमोर आणला आहे. सामाजिक कार्य, वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभव आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेले नेतृत्व म्हणून डॉ. राउळ यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळे त्यांच्या नावाला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले की, या निवडणुकीत सर्वपक्षीय विरोध होण्याची दाट शक्यता असून, कार्यकर्त्यांनी एकसंघ राहून अत्यंत परिश्रमपूर्वक ही निवडणूक लढवावी. यावेळी आमदार दळवी यांनी राज्य व जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थितीवर सविस्तर भाष्य केले. मुरूड नगरपालिकेतील पराभवाची खंत व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून आमदार महेंद्र दळवी यांच्या विरोधात सर्वपक्ष एकत्र येऊन राजकीय समीकरणे आखली जात असल्याचे चित्र आहे. तरीही शिवसेनेचे कार्यकर्ते डगमगले नाहीत आणि पुढील निवडणुकांमध्ये अधिक जोमाने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
