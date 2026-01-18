ज्येष्ठांना ‘वॉकिंग स्टिक्स’चा आधार
पाली, ता. १८ (वार्ताहर) : पालीतील सामाजिक कार्यकर्ते अंकुश आपटे यांच्या वतीने साठ वर्षांवरील वयोवृद्ध नागरिकांना चालण्यासाठी उपयुक्त ट्रायपॉड वॉकिंग स्टिक्सचे वितरण करण्यात आले. देऊळवाडा येथील मरीमाता मंदिर परिसरात झालेल्या कार्यक्रमात २५ ज्येष्ठांना स्टिक्स प्रदान करण्यात आल्या. या उपक्रमामुळे ज्येष्ठांमध्ये स्वावलंबन वाढून कुणाच्या आधाराशिवाय चालण्याची आत्मनिर्भरता मिळणार आहे. स्टिक्स मिळाल्यानंतर वृद्धांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले, तर महिलांनी आपटे यांना भावनिक आशीर्वाद दिला. कार्यक्रमाला अध्यक्ष अनंता दंत, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर जगताप तसेच ग्रामस्थ व तरुण कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आत्मनिर्भरतेचा संदेश समाजापर्यंत
सत्कारावेळी अंकुश आपटे म्हणाले की, सामाजिक कार्य ही जबाबदारी असून, विशेषतः ज्येष्ठांसाठी काम करण्याला ते आपले कर्तव्य मानतात. पुढील काळात वृद्ध व महिलांसाठी आणखी मोठा सेवा उपक्रम राबवण्याचा संकल्पही त्यांनी जाहीर केला. या उपक्रमातून ‘आत्मनिर्भर ज्येष्ठ’ हा सकारात्मक संदेश समाजात पोहोचल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले.
फोटो ओळ ः पाली, वॉकिंग स्टिक वाटप सोहळ्याप्रसंगी उपस्थित अंकुश आपटे, अनंता दंत, ज्ञानेश्वर जगताप आणि लाभार्थी ग्रामस्थ. (छायाचित्र, अमित गवळे)
