चोंढी येथे वाहतूक पोलिसांचा ‘रस्ता सुरक्षा सप्ताह’ उत्साहात साजरा
चोंढी येथे वाहतूक पोलिसांचा रस्ता सुरक्षा सप्ताह उत्साहात साजरा
वाहनचालकांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान; सुरक्षित वाहतुकीबाबत जनजागृती
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १८ : रायगड जिल्हा वाहतूक पोलिसांकडून दरवर्षी जानेवारी महिन्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या रस्ता सुरक्षा सप्ताहाच्या निमित्ताने अलिबाग तालुक्यातील चोंढी नाका येथे विशेष जनजागृती कार्यक्रम पार पडला. अपघात टाळण्यासाठी वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे, स्वतःची तसेच इतरांची सुरक्षितता जपावी, या उद्देशाने मांडवा सागरी पोलिस ठाण्याच्या वाहतूक विभागातर्फे व शुभम पीपीसी, पीएनटी लिमिटेड कंपनीच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवण्यात आला.
अलिबाग-मांडवा मार्गावरील चोंढी नाका हा वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व वर्दळीचा भाग आहे. याच ठिकाणी बुधवारी (ता. १४) रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मांडवा सागरी पोलिस ठाण्याच्या वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान दुचाकी वाहन चालवताना नियमित हेल्मेटचा वापर करणाऱ्या चालकांचा तसेच चारचाकी वाहन चालवताना नेहमी सीटबेल्ट लावणाऱ्या चालक व वाहनमालकांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. नियम पाळणाऱ्या वाहनचालकांचा सन्मान करून इतरांनाही सुरक्षिततेबाबत प्रेरणा देण्याचा हा उपक्रम विशेष ठरला. या वेळी उपस्थित वाहनचालक, वाहनमालक व रिक्षाचालकांना वाहतूक नियमांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. प्रमाणापेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक न करणे, अति वेग टाळणे, रहदारीचे नियम पाळणे, हेल्मेट व सीटबेल्टचा सक्तीने वापर करणे, वाहनांची सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे, तसेच गणवेश (ड्रेस कोड) वापरण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. नियम मोडल्यास होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईचीही माहिती देत जनजागृती करण्यात आली. या उपक्रमात शुभम कंपनीचे अधिकारी बादल नायक, दीपक तिवारी, रानोज डे, मुन्ना, सुजित झुंजारराव, आदित्य यांच्यासह वाहतूक पोलिसांचे अधिकारी, कर्मचारी, वाहनचालक व वाहनमालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हा कार्यक्रम रस्ता सुरक्षेबाबत सकारात्मक संदेश देणारा ठरला.
