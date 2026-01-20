पाच्छापूर शाळेच्या परसबागेला जिल्हास्तरीय बहुमान
पाच्छापूर शाळेच्या परसबागेला जिल्हास्तरीय बहुमान
शिक्षणासोबत कृषी, पर्यावरणासह आरोग्याची सांगड
पाली, ता. २० (वार्ताहर) : शिक्षणासोबतच पर्यावरण संवर्धन, आरोग्य आणि कृषी विषयाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याचा आदर्श उपक्रम राबवत पाच्छापूर येथील पी. एम. रायगड जिल्हा परिषद शाळेने जिल्हास्तरीय उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धेत यश संपादन केले आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत आयोजित या स्पर्धेत पाच्छापूर शाळेने तालुकास्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावला, तर रायगड जिल्हास्तरावर प्रोत्साहनपर बक्षीस मिळवून संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरते शिक्षण न ठेवता विद्यार्थ्यांमध्ये श्रमप्रतिष्ठा, स्वच्छता, पर्यावरणप्रेम आणि आरोग्याची जाणीव निर्माण व्हावी, या उद्देशाने शाळेत परसबाग विकसित करण्यात आली आहे. या परसबागेत पिकवण्यात येणाऱ्या ताज्या पालेभाज्या, फळे आणि विविध सेंद्रीय भाज्यांचा वापर थेट शालेय पोषण आहारात केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोज पौष्टिक, ताजा आणि नैसर्गिक आहार मिळत असून त्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होत आहे. या यशामागे तालुक्याच्या गटविकास अधिकारी लता मोहिते आणि गटशिक्षणाधिकारी साधुराम बांगारे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. वरिष्ठ विस्तार अधिकारी नवनाथ साबळे यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय अंमलबजावणीसाठी सहकार्य केले, तर केंद्रप्रमुख अनिल राणे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रेरणेमुळे या उपक्रमाने गुणवत्तेचे शिखर गाठले.
.................
चौकट १ :
परसबागेची खास वैशिष्ट्ये
परसबागेत फळे, पालेभाज्या, विविध भाजीपाला तसेच औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वतः रोपलागवड, पाणी व्यवस्थापन, सेंद्रिय खतांचा वापर आणि तण नियंत्रण यांसारख्या बाबी प्रत्यक्ष श्रमातून शिकल्या. बागेतील सेंद्रिय भाज्यांचा वापर शालेय पोषण आहारात केला जात आहे. मुख्याध्यापिका माधुरी पारखे यांच्यासह शिक्षक भगवान हंबीर, धनाजी कोपनर व कविता चोभे यांनी विशेष मेहनत घेतली. शाळा व्यवस्थापन समिती, माजी विद्यार्थी संघाचे मार्गदर्शन आणि पालकांचे प्रोत्साहन या यशात मोलाचे ठरले.
