पदोन्नतीसाठी टीईटी बंधनकारक नको
निर्णयाच्या फेरविचाराची शिक्षक परिषदेची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २५ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना दोन वर्षांत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर राज्यात शिक्षक संवर्गातून पदोन्नतीने पदे भरण्याच्या प्रक्रियेतही टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयावर शिक्षक परिषदेच्या वतीने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण संचालक यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात देशातील अनेक राज्य सरकारे तसेच शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकारकडून टीईटी संदर्भात अद्याप कोणतेही अधिकृत धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या न्याय व विधी विभागाच्या अनौपचारिक अभिप्रायानुसार पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचे सुर्वे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. शासनाच्या सर्व आस्थापनांमध्ये सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, कोकण विभागात लोकसेवा आयोग किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर परीक्षा घेतली जात नाही. असे असताना केवळ शिक्षकांनाच टीईटीच्या अटीत अडकवणे अन्यायकारक असल्याची भावना शिक्षक वर्गात व्यक्त होत आहे.
साधारणतः २५ ते ३० वर्षांच्या सेवेनंतर शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी मिळते. मात्र, टीईटीच्या या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी राजेश सुर्वे यांनी शिक्षण संचालकांमार्फत राज्य शासनाकडे केली आहे.
शिक्षकांवर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकार यांचा टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अंतिम निकाल किंवा धोरण प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत शालेय शिक्षण विभागाकडून कुठल्याही प्रकारची पदोन्नतीसाठी कार्यवाही करण्यात येऊ नये.
- राजेश सुर्वे, शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष
