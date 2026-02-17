सहयोग पतसंस्थेचा २६ वा वर्धापनदिन उत्साहात अलिबाग, ता. १६ : सहयोग व्यापारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित चा २६ वा वर्धापनदिन आणि यशस्वी २५ वर्षांची वाटचाल उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरी करण्यात आली. रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित भव्य भजन महोत्सवाला सभासद, ठेवीदार व भजन रसिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. संगीत चक्री भजन जुगलबंदीत कृष्णा देशमुख व वैभव थोरवे यांनी सुरेल सादरीकरण केले. पखवाज साथ गणेश लोभी तर तबला साथ समीर हडप यांनी कार्यक्रमाला बहार आणली. गणेश महिला प्रासादिक भजन मंडळाच्या जागृती पाटील, गोकुळेश्वर प्रासादिक भजन मंडळाचे निलेश जंगम तसेच हनुमान प्रासादिक भजन मंडळाचे अनंत म्हात्रे यांनी भक्तिरसाची उधळण केली. या महोत्सवाच्या आयोजनात माजी जिल्हा सरकारी वकील प्रसाद शांताराम पाटील यांचे मोलाचे योगदान लाभले. ५० कोटी ठेवींचा ऐतिहासिक टप्पा रौप्यमहोत्सवी वर्षात संस्थेने ५० कोटी रुपयांच्या ठेवींचा टप्पा पार करत सभासदांना २५ टक्के लाभांश व ठेवींवर १० टक्के परतावा दिला. आर्थिक शिस्त, पारदर्शक कारभार व सभासदकेंद्री धोरणामुळे सहकार क्षेत्रात संस्थेचे भक्कम स्थान निर्माण झाल्याचे मान्यवरांनी सांगितले.
अलिबाग, ता.१६ (बातमीदार) : सहयोग व्यापारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित चा २६ वा वर्धापनदिन आणि यशस्वी २५ वर्षांची वाटचाल उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरी करण्यात आली. रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित भजन महोत्सवाला सभासद, ठेवीदार व भजन रसिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला.
संगीत चक्री भजन जुगलबंदीत कृष्णा देशमुख व वैभव थोरवे यांनी सुरेल सादरीकरण केले. पखवाज साथ गणेश लोभी तर तबला साथ समीर हडप यांनी कार्यक्रमाला बहार आणली. गणेश महिला प्रासादिक भजन मंडळाच्या जागृती पाटील, गोकुळेश्वर प्रासादिक भजन मंडळाचे निलेश जंगम तसेच हनुमान प्रासादिक भजन मंडळाचे अनंत म्हात्रे यांनी भक्तिरसाची उधळण केली.
या महोत्सवाच्या आयोजनात माजी जिल्हा सरकारी वकील प्रसाद शांताराम पाटील यांचे मोलाचे योगदान लाभले.
५० कोटी ठेवींचा ऐतिहासिक टप्पा
रौप्यमहोत्सवी वर्षात संस्थेने ५० कोटी रुपयांच्या ठेवींचा टप्पा पार करत सभासदांना २५ टक्के लाभांश व ठेवींवर १० टक्के परतावा दिला. आर्थिक शिस्त, पारदर्शक कारभार व सभासदकेंद्री धोरणामुळे सहकार क्षेत्रात संस्थेचे भक्कम स्थान निर्माण झाल्याचे मान्यवरांनी सांगितले.
