जागतिक काचबिंदू आठवड्यानिमित्त जागरूकता कार्यक्रम
अलिबाग, ता. १४ (वार्ताहर) : जागतिक काचबिंदू आठवड्यानिमित्त विद्यासन एज्युकेशन फाउंडेशनतर्फे आणि राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टीलायझर्सच्या सहयोगाने आयोजित काचबिंदू जागरूकता कार्यक्रम शनिवारी (ता.१४) सायंकाळी पीएनपी नाट्यगृह येथे उत्साहात पार पडला.
काचबिंदू या गंभीर परंतु अनेकदा दुर्लक्षित राहणाऱ्या नेत्रविकाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमात विख्यात ग्लोकोमा तज्ज्ञ डॉ. रिटा धामणकर तसेच नेत्रतज्ज्ञांच्या टीमने काचबिंदूविषयी सविस्तर माहिती दिली.
काचबिंदू हा डोळ्यांचा छुपा आजार असून सुरुवातीच्या टप्प्यात त्याची लक्षणे स्पष्ट दिसत नाहीत. त्यामुळे अनेक रुग्णांना उशिरा निदान होऊन दृष्टी कमी होण्याची किंवा अंधत्व येण्याची शक्यता असते. मात्र वेळेवर तपासणी आणि योग्य उपचार केल्यास अंधत्व टाळता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी यावेळी सांगितले.
जागतिक ग्लोकोमा संघटनेतर्फे दरवर्षी ८ ते १४ मार्च दरम्यान जागतिक काचबिंदू सप्ताह साजरा केला जातो. या निमित्ताने अलिबाग परिसरातील नागरिकांना काचबिंदूविषयी माहिती मिळावी आणि नियमित नेत्रतपासणीचे महत्त्व समजावे, यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
कार्यक्रमाला अलिबाग परिसरातील नागरिकांची चांगली उपस्थिती लाभली. उपस्थितांना काचबिंदूची लक्षणे, प्रतिबंध, तसेच नियमित नेत्रतपासणीचे महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य खुला होता.