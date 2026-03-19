पालीत ''एक सोसायटी, एक गुढी''चा अनोखा उपक्रम सिमेंटच्या जंगलात जपली संस्कृती व एकोपा जागेचा प्रश्नावर मात
पाली, ता. १९ (वार्ताहर) ः सांस्कृतिक परंपरा आणि आधुनिक जीवनशैली यांचा मेळ घालत, येथील आदेश्वर प्लाझा सोसायटीने यंदाचा गुढीपाडवा एका अनोख्या पद्धतीने साजरा केला. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि इमारतींच्या जाळ्यामुळे जागेचा प्रश्न निर्माण होत होता. यावर मात करत सोसायटीने ‘एक सोसायटी, एक गुढी’ हा स्तुत्य उपक्रम राबवला.
बहुमजली इमारतींमध्ये बाल्कनीतून गुढी उभारणे म्हणजे मोठी कसरत असते. या समस्येवर उपाय म्हणून निवृत्त शिक्षक सदानंद जांभेकर यांनी संपूर्ण सोसायटीसाठी एकच सामूहिक गुढी उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. या कल्पनेला सोसायटीचे अध्यक्ष अमित निंबाळकर यांनी तत्काळ दुजोरा दिला, तर सोसायटी कमिटीने एकमताने यावर शिक्कामोर्तब केले. हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी आदेश्वर प्लाझा महिला मंडळाचे मोलाचे सहकार्य केले. सोसायटीच्या प्रांगणात काढलेली रांगोळी मुख्य आकर्षण ठरली. प्रतीक्षा ठोंबरे आणि रागिणी लहाने यांनी आपल्या कलेतून साकारलेल्या रांगोळीने सोहळ्याची शोभा द्विगुणित केली.
एकतेचा संदेश
वैयक्तिक गुढ्यांच्या गराड्यात न अडकता सर्वांनी एकत्र येऊन सण साजरा केल्यामुळे सोसायटीत एकोपा वाढण्यास मदत झाली. शहरात जागेअभावी सण साजरे करताना मर्यादा येतात, पण एकत्र आलो, तर आपण अधिक उत्साहात आणि भव्यतेने आपली संस्कृती जपू शकतो, हेच आदेश्वर प्लाझाने दाखवून दिले आहे. या बदलाचे केवळ सोसायटीतील सदस्यांनीच नव्हे, तर परिसरातील नागरिकांनीही त्यांचे कौतुक केले.
पाली ः आदेश्वर प्लाझा येथे उभारलेल्या गुढीसह उपस्थित रहिवासी.