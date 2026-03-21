पालकांचे स्थलांतर, पण मुले शाळेतच रमली!
रायगड जिल्हा परिषद शाळा आदिवासीवाडीचा प्रेरणादायी पॅटर्न
पाली, ता. २१ (वार्ताहर) ः सुधागड तालुक्यात नोव्हेंबर महिन्यानंतर रोजगारासाठी आदिवासी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. याचा सर्वात मोठा फटका मुलांच्या शिक्षणाला बसतो. मात्र, या परंपरेला छेद देत रायगड जिल्हा परिषद शाळा रासळ आदिवासीवाडी येथील २३ विद्यार्थ्यांनी यंदा एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. पालकांचे स्थलांतर झाले, तरीही मुले गावातच राहून आनंदाने शिक्षण घेत आहेत.
रासळ आदिवासीवाडी येथील सर्व कुटुंबे दिवाळीनंतर म्हणजे नोव्हेंबरनंतर आपल्या पाल्यांना घेऊन कामासाठी बाहेर पडत असत. यामुळे अनेक शाळा ओस पडतात आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला खीळ बसते, परंतु यंदा शाळेने एक कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. जून महिन्यापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेची गोडी निर्माण करण्यासाठी भौतिक सुविधांमध्ये बदल करण्यात आले. कृतीद्वारे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित अध्यापन पद्धतीमुळे मुले अभ्यासात रमली. विद्यार्थ्यांमधील हा बदल पाहून पालकांनीही पाठिंबा देत मुलांना सोबत न नेता आजी-आजोबांकडे ठेवून कामावर जाणे पसंत केले.
मुलांमध्ये विविध मूल्यांची जोपासना
सध्या ही २३ मुले आपल्या आजी-आजोबांच्या सावलीत राहत दररोज न चुकता शाळेत येत आहेत. शाळेत नियमित आल्यामुळे त्यांच्यामध्ये चांगल्या सवयी रुजल्या असून, अभ्यासासोबतच मुलांमध्ये विविध मूल्यांची जोपासना होत आहे. ते स्वतः ज्ञानाची निर्मिती करत आहेत. शिक्षणात खंड पडू नये या जिद्दीने ही मुले आता आपल्या घरापासून दूर राहूनही अभ्यासात आघाडी घेत आहेत.
विद्यार्थ्याला एकदा शाळेची गोडी लागली की तो शाळेत टिकतो आणि शिकतोही, याचा प्रत्यय आम्हाला रासळ आदिवासीवाडी येथे आला. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या अनुभवविश्वाशी सांगड घालून अध्यापन केल्यामुळे त्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण झाली. आज ही मुले पालकांसोबत स्थलांतर न करता शाळेत आनंदाने ज्ञानार्जन करताना दिसतात. तेव्हा मिळणारा आनंद शब्दात मावत नाही. पालकांनी दाखवलेला विश्वास आणि मुलांची शिकण्याची जिद्द खरोखरच कौतुकास्पद आहे.
- स्मिता जगताप, मुख्याध्यापिका
फोटो ओळ,
पाली ः स्थलांतर न केलेली मुले शाळेत आनंदाने रमली आहेत.
