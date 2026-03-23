अलिबागचा पांढरा कांदा विक्रीसाठी सज्ज
जीआय मानांकनामुळे पोषक वातावरण; शेतकऱ्यांचीही आर्थिक उन्नती
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २३ : औषधी गुणधर्म असणारा अलिबागचा पांढरा कांदा बाजारात दाखल झाला आहे. या कांद्याला स्थानिकांसह पर्यटकांचीही पसंती मिळत आहे. पांढऱ्या कांद्याला जीआय मानांकन मिळाल्यानंतर झालेली प्रसिद्धी आणि कृषी विभागाने आखलेल्या विविध प्रोत्साहन योजनांमुळे पांढऱ्या कांद्याच्या बाजारपेठेला अलिबाग तालुक्यात पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा फायदा उचलण्यास येथील शेतकरीही सज्ज झालेत.
अलिबाग तालुक्यातील पांढरा कांदा चव, टिकाऊपणा, आणि दर्जासाठी राज्यभरात प्रसिद्ध आहे. तालुक्यातील कार्ले, तळवली, खंडाळे, नेहुली या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पांढऱ्या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. भातकापणीनंतर साधारण ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी शेतकरी पांढऱ्या कांद्याची लागवड करतात. यंदा सुमारे २५० हेक्टरवर पांढऱ्या कांद्याची लागवड करण्यात आली आहे. सध्या ८० टक्के कांद्याची काढणी झाली असून हा कांदा बाजारात दाखल झाला आहे. या वर्षी पाऊस लांबल्याने पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाले. त्यामुळे कांद्याचे पिकही चांगले आले असून उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा शेतकरी बांधव व्यक्त करीत आहेत. कांद्याची मोठी माळ २५० ते ३०० रुपयेपर्यंत तर लहान माळ २०० रुपयेपर्यंत विकली जात आहे.
२५० ते ३०० रुपयेपर्यंत दर
या वर्षी पाऊस चांगला झाला आहे. त्यामुळे कांद्याचे पिकही चांगले आले आहे. सध्या आम्ही कांदा बाजारात आणला आहे. पर्यटकसुद्धा माळा आवडीने घेतात. जीआय मानांकनामुळे अलिबागच्या पांढऱ्या कांद्याला मागणी वाढत असून त्याचा फायदा येथील शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
- सुरेश पाटील, खंडाळा, शेतकरी
रायवळ आंबेही बाजारात
पांढऱ्या कांद्याच्या माळांसह सध्या रामफळ, रायवळ आंबेही काही ठिकाणी विक्रीसाठी बाजारात दाखल झाले आहेत. ३०० रू. डझन दराने रायवळ आंबे विकत असल्याचे प्रतीक्षा राऊत या महिला विक्रेतीने सांगितले.
