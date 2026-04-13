ओमकार क्रीडा मंडळ वेश्वीच्या वतीने कबड्डी स्पर्धा
अलिबाग, ता. १३ (बातमीदार) : वेश्वी येथील ओमकार क्रीडा मंडळाच्या वतीने आणि रायगड जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने कै. पूर्वा भगत स्मृती चषक २०२६ ही जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धा उत्साहात पार पडली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या मैदानावर आयोजित या स्पर्धेत एकूण ३२ संघांनी सहभाग घेतला. अंतिम फेरीत मरीआई धेरंड संघाने दमदार कामगिरी करत प्रथम क्रमांक पटकावला, तर जय हनुमान धेरंड संघ उपविजेता ठरला. खारीकपाडा संघ तृतीय आणि आंदोशी संघ चतुर्थ क्रमांकावर राहिला.
या स्पर्धेचे उद्घाटन पीएनपी एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्यवाह आणि शेकाप महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांच्या हस्ते झाले. ओमकार क्रीडा मंडळाने आयोजित केलेल्या या स्पर्धेला महारष्ट्र राज्य कबड्डी असोसीएशनचे माजी सरकार्यवाह आस्वाद पाटील, अलिबाग नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, सवाई पाटील, रायगड जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या कार्यवाह चित्रा पाटील, वेश्वीच्या उपसरपंच आरती पाटील, सदस्य अनंत मुळूस्कर, राजेंद्र राऊळ, माजी नरेश, अरुण पाटील, कबड्डी निरीक्षक जनार्दन पाटील आदी मान्यवरांनी भेट दिली.
चौकट
स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा किताब ऋत्विक पाटील याने जिंकला. स्मित पाटील याला उत्कृष्ट चढाई, ओमकार मेस्त्री याला उत्कृष्ट पकड, तर रोहित शेळके याला पब्लिक हिरो पुरस्कार देण्यात आला. विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक देण्यात आले. या वेळी राज्यस्तरीय स्पर्धेत यश मिळवलेल्या रायगड संघाचा तसेच स्थानिक खेळाडूंचा ओमकार क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष प्रफुल पाटील, गिरीश शेळके, राकेश राऊळ, अमोल नलावडे, अमित मुळूस्कर, प्रशांत राऊळ यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन सन्मान करण्यात आला.
फोटो ओळी : कबड्डी स्पर्धेत विजेत्या मरीआई धेरंड संघाला रोख रक्कम आणि पारितोषिक देऊन ओमकार क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष प्रफुल पाटील यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
