रोहा-पुणे एसटी अखेर पाली बसस्थानकात दाखल

रोहा-पुणे एसटी अखेर पाली बस स्थानकात दाखल
प्रवाशांचे हाल थांबणार; भाजपचे तालुकाध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे यांचा पुढाकार
पाली, ता. १७ (वार्ताहर) : रोहा-पुणे मार्गावरील मोठी एसटी बस पाली शहरातील अरुंद रस्त्यांमुळे बसस्थानकात येऊ शकत नसल्याने प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत होता. बस पकडण्यासाठी प्रवाशांना लांब अंतर पायी जावे लागत होते. उन्हात व पावसात उभे राहून वाट पाहावी लागत असल्याने विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला व लहान मुलांचे हाल होत होते.
या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत भाजपचे सुधागड तालुकाध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी प्रशासन व एसटी डेपो व्यवस्थापनाशी संपर्क साधून प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली. अरुंद रस्त्यांवरून बस सुरक्षितपणे कशी वळवता येईल, यासाठी चालकांशी चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर बुधवारी (ता. १५) ही मोठी बस पाली बसस्थानकात यशस्वीरीत्या दाखल झाली.
या वेळी पाली नगराध्यक्ष पराग मेहता, नगरसेवक आरिफ मनियार, भाजप पाली शहर अध्यक्ष सुशील शिंदे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय दूर झाली असून नागरिकांनी ठोंबरे यांचे आभार मानले आहेत.
प्रवाशांसाठी सुरक्षित व सोयीस्कर प्रवासाची सुविधा उपलब्ध
या उपक्रमामुळे प्रवाशांना आता थेट बसस्थानकातून बस मिळणार असून त्यांची पायपीट व प्रतीक्षेची समस्या संपली आहे. प्रशासन व स्थानिक नेतृत्वाच्या समन्वयातून नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणींवर प्रभावी तोडगा निघू शकतो, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.