टॅक्स कन्सल्टंट व्यावसायिकांच्या समस्यांबाबत चर्चा
अलिबाग : रायगड टॅक्स कन्सल्टंट असोसिएशन (आरटीसीए) आणि अलिबागमधील टॅक्स कन्सल्टंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने अलिबाग येथे टॅक्स कन्सल्टंटची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत टॅक्स कन्सल्टंट व्यवसायातील अडीअडचणी, त्यावरील उपाय योजना आणि व्यवसाय वृद्धिंगत होण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ज्येष्ठ सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभासदांचे ज्ञानवर्धन करण्यासाठी, तसेच आर्थिक उन्नती आणि उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करण्यासाठी संस्थेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा आढावा सचिव कौस्तुभ जोशी यांनी मांडला. सभासद, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांचे ज्ञानवर्धन करण्यासाठी संघटनेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती यावेळी देण्यात आली. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी नियोजन करणे करिता अलिबाग तालुका समन्वयक स्वाती धर्माधिकारी, श्वेता घरत, वैभव जोशी आणि प्रणय नाईक यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
------------------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.