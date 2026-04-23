सोसायटी आदिवासीवाडीचा वनवास संपला
जनसहभागातून २० लाखांचा प्रकल्प; शेतकऱ्यांनी जमीन देत विकासाला हातभार
पाली, ता. २३ (वार्ताहर) : पाली नगर पंचायत हद्दीतील आदर्श आदिवासीवाडी येथील नागरिकांचा अनेक वर्षांचा रस्त्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. स्थानिक नगरसेविका स्वाती पाटील व तालुका नेतृत्वातील अनिल देशमुख यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या दुर्गम भागात २० लाख रुपये निधीतून काँक्रीटचा पक्का रस्ता साकारला जात आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
या वाडीमध्ये यापूर्वी साधा पायमार्गही उपलब्ध नव्हता. विशेषतः पावसाळ्यात नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आजारी व्यक्तींना झोळीतून मुख्य रस्त्यापर्यंत नेण्याची वेळ येत होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक नेतृत्वाने हा प्रश्न प्राधान्याने हाताळला.
रस्ता उभारणीसाठी जागेची अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेत प्रत्येकी काही फूट जमीन रस्त्यासाठी दान केली. त्यांच्या या सहकार्यामुळे सुरुवातीला माती भराव व खडीकरणाचे काम पूर्ण झाले. आता त्याच मार्गावर पक्का रस्ता उभारणीला वेग आला आहे. या कामासाठी नगर पंचायत पदाधिकारी, विविध पक्षांचे कार्यकर्ते व ग्रामस्थांचे सहकार्य लाभले.
चौकट
जनसहभागातून शक्य झाला विकास
या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांचा सक्रिय सहभाग. शासकीय निधीसोबतच स्थानिक शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनीमुळेच हा रस्ता प्रत्यक्षात येऊ शकला. यामुळे केवळ वाहतूक सुलभ होणार नाही, तर आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. हा रस्ता आदिवासीवाडीच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
कोट :
आदिवासीवाडीतील नागरिकांची परिस्थिती पाहून हा प्रश्न सोडवणे गरजेचे होते. आज दिलेला शब्द पूर्ण होताना समाधान वाटते. या रस्त्यामुळे येथील नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होईल.
- अनिल देशमुख, तालुका पदाधिकारी
फोटो ओळ, पाली, काँक्रीटचा पक्का रस्ता होताना सोबत आदिवासी ग्रामस्थ व मान्यवर. (छायाचित्र, अमित गवळे)
फोटो ओळ, पाली, श्रीकांत ठोंबरे, अध्यक्ष, भाजप सुधागड तालुका अध्यक्ष.
