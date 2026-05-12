पालीत नळांना काळे जंतुयुक्त पाणी
नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
पाली, ता. १२ (वार्ताहर) : अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरात पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शहरातील धुंडीविनायक नगर भागात मंगळवारी (ता. १२) नळांना चक्क जंतुयुक्त काळेकुट्ट आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी आल्याने नागरिकांमध्ये भीती व संतापाचे वातावरण पसरले आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हजारो भाविक आणि स्थानिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
पाली शहराला अंबा नदीतून थेट, कोणतीही शुद्धीकरण प्रक्रिया न करता पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या अंबा नदीचे पात्र रसायनयुक्त सांडपाणी, कचरा आणि वाळू उपशामुळे प्रचंड प्रदूषित झाले आहे. धुंडीविनायक नगर परिसरात नळ सुरू होताच मोठ्या प्रमाणात जंतुयुक्त काळे पाणी आले. पाण्याला उग्र दुर्गंधी येत होती. यापूर्वी मागील वर्षी खडकआळी, बल्लाळेश्वर नगर आणि प्रबुद्ध नगरमध्येही असाच अनुभव नागरिकांना आला आहे.
२७ कोटींची योजना लालफितीत
पालीची लोकसंख्या आणि येथे येणारे हजारो भाविक लक्षात घेता, २७ कोटी रुपयांची शुद्ध पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. मात्र, ही योजना अद्यापही तांत्रिक कारणास्तव लालफितीत अडकली आहे. परिणामी, शुद्धीकरणाविना थेट अंबा नदीचे पाणी नळाद्वारे पुरविले जात असल्याने नळांतून अनेकदा जिवंत साप, कीडे आणि चिखल बाहेर येण्याचे प्रकार घडले आहेत.
अंबा नदीला प्रदूषणाचा विळखा
नदीपात्रात कंपन्यांचे रसायनयुक्त पाणी आणि शहराचे सांडपाणी थेट सोडले जात आहे. तसेच निर्माल्य व कचऱ्यामुळे पाणी कुजून त्याला दुर्गंधी येत आहे. याच दूषित पाण्याचा पुरवठा शहरात होत असल्याने जलजन्य आजारांची टांगती तलवार नागरिकांवर आहे.
धुंडीविनायक नगर भागात नळाला अत्यंत दूषित आणि काळे व जंतुयुक्त पाणी आले आहे. अशुद्ध पाण्यामुळे घरातील लहान मुले आणि ज्येष्ठांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. प्रशासनाने केवळ आश्वासने न देता तत्काळ शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करावा.
राहुल महाजन, स्थानिक नागरिक, पाली
फोटो ओळ, पाली, धुंडीविनायक नगर येथे नळाला आलेले जंतुयुक्त काळेकुट्ट पाणी. (छायाचित्र, अमित गवळे)
फोटो ओळ, पाली, राहुल महाजन, स्थानिक नागरिक.
