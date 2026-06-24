प्रशासकीय अनास्थेमुळे बहुजन व अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात! मोडी लिपी वाचकांभावी जात वैधता प्रमाणपत्र रखडले सुधागड तहसीलदार कार्यालयात मोडी लिपी वाचक मिळेना ''बहुजन विद्यार्थी संघटने''ने आक्रमक होत दिले निवेदन

मोडी लिपी वाचकांअभावी जातवैधता प्रमाणपत्र रखडले
विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात
पाली, ता. २४ (वार्ताहर) : उच्च, तंत्र, वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे बहुजन व अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. सुधागड तहसीलदार कार्यालयात मोडी लिपी वाचक उपलब्ध नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे रखडली आहेत.
अलिबाग येथील जात वैधता कार्यालयाकडून ५० वर्षांपूर्वीचे महसुली व कुळ वहिवाट विभागातील पुरावे मागवले जातात. हे दस्तऐवज मोडी लिपीत असल्याने त्यांचे वाचन व अधिकृत भाषांतर आवश्यक ठरते. मात्र, शासकीय स्तरावर तज्ज्ञ मोडी लिपी वाचक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर बहुजन विद्यार्थी संघटनेने बुधवारी निवासी नायब तहसीलदारांना निवेदन सादर करून तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी निवेदन दिले. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. यासंदर्भात नायब तहसीलदार, सुधागड-पाली भारत फुलपगारे यांनी सांगितले की, तहसीलदार कार्यालयामार्फत मोडी वाचक उपलब्ध करून घेण्यासाठी आम्ही आमच्या पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. या समस्येबाबत आणि मोडी लिपी वाचकांच्या कमतरते बाबत आम्ही वरिष्ठ पातळीवर सविस्तर अहवाल पाठवून कळविले आहे.
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प्रवेश प्रक्रियेवर थेट परिणाम
सध्या महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून जात वैधता प्रमाणपत्र अनेक अभ्यासक्रमांसाठी अनिवार्य आहे. मोडी लिपीतील कागदपत्रांचे भाषांतर वेळेत न झाल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने मोडी लिपी तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी मागणी बहुजन विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.
फोटो ओळ, पाली, नायब तहसीलदारांना निवेदन देताना बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी. (छायाचित्र, अमित गवळे)
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