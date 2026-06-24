अलिबाग : जागतिक ऑलिम्पिक दिनानिमित्त मशाल रॅली

अलिबागमध्ये मशाल रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
जागतिक ऑलिम्पिक दिनानिमित्त उपक्रम
अलिबाग, ता. २४ : खेळाची भावना आणि ऑलिम्पिक मूल्ये जनमानसात रुजवण्यासाठी जागतिक ऑलिम्पिक दिनाचे औचित्य साधून अलिबाग येथे मशाल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. रायगड जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, प्रीझम सामाजिक विकास संस्था आणि कुलाबा क्रीडा प्रबोधिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात आला.
या रॅलीत राष्ट्रीय खेळाडू तथा प्रीझम सामाजिक विकास संस्थेच्या संस्थापक तपस्वी गोंधळी, कुलाबा क्रीडा प्रबोधिनीचे अध्यक्ष यतीराज पाटील, सहाय्यक क्रीडा अधिकारी संदीप गुरव यांच्यासह विविध क्रीडा प्रकारांतील खेळाडूंनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. हातात मशाल घेऊन खेळाडूंनी शिस्तबद्ध पथसंचलन करत नागरिकांचे लक्ष वेधले.
रॅलीद्वारे ‘खेळा आणि देशाचे नाव उज्ज्वल करा’ हा संदेश देण्यात आला. ऑलिम्पिक दिन हा केवळ स्पर्धेचा नसून मैत्री, आदर आणि उत्कृष्टतेच्या मूल्यांचा उत्सव असल्याचे या वेळी अधोरेखित करण्यात आले.
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फोटो ओळी :
जागतिक ऑलिम्पिक दिनाचे औचित्य साधून मशाल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.
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