आदिवासींच्या फुलांना नवरात्रात मागणी
अवघ्या १० ते २० रुपयांत रंगीबेरंगी जुडी; महिला विक्रेत्यांना रोजगाराची संधी
पाली, ता. ११ (वार्ताहर) : सुधागड तालुक्यातील आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर परसबागेत आणि रानमाळावर फुलवलेल्या अस्टर व झेंडूच्या फुलांना नवरात्रोत्सवात मोठी मागणी आहे. अवघ्या १० ते २० रुपयांत मिळणाऱ्या ताज्या फुलांमुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात पूजेसाठी फुले उपलब्ध होत असून, आदिवासी महिला व पुरुषांना रोजगाराची संधी मिळाली आहे.
जिल्ह्यात पुणे आणि वाशी येथील मंडईतूनही झेंडूची फुले विक्रीसाठी येतात, मात्र स्थानिक आदिवासींनी पिकवलेल्या फुलांना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आदिवासी महिला व पुरुष टोपल्यांमध्ये फुले भरून घरोघरी आणि बाजारात विक्री करतात. पहाटेपासून मेहनत घेऊन ते ताजी फुले ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात.
अस्टरच्या एका जुडीत १० रंगीबेरंगी फुले, तर झेंडूच्या जुडीत १० पेक्षा अधिक मोठी फुले मिळतात. घटस्थापना, देवीची आरास, मखर सजावट आणि सार्वजनिक मंडळांच्या सजावटीसाठी या फुलांचा वापर होत आहे.
सणासुदीत विक्रीत वाढ
चेरफळवाडी येथील फुलविक्रेते रघुनाथ शिद यांनी सांगितले की, यंदा पाऊस कमी असूनही फुलांचे उत्पादन चांगले आहे. नवरात्र आणि दिवाळीत विक्री वाढते. जास्त खरेदी केल्यास पन्नास रुपयांत सहा ते सात जुड्या दिल्या जातात; मात्र १० रुपयांत दोन जुड्या देणे परवडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक फुलविक्रीमुळे आदिवासी कुटुंबांना आर्थिक हातभार लागत आहे.
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