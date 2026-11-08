रायगडात थंडीची चाहूल
पहाटे धुक्याचे साम्राज्य; डोंगररांगांवरील ढग आणि हिरवाई पर्यटकांना आकर्षित
पाली, ता. ८ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सकाळी आणि रात्री गारवा जाणवू लागला आहे. पहाटे डोंगररांगा, घाटरस्ते आणि परिसरात धुक्याची दुलई पसरत असून, ढग, हिरवाई आणि आल्हाददायक वातावरणामुळे पर्यटनाला चालना मिळत आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे पर्यटक आणि ट्रेकर्स किल्ले, घाट तसेच समुद्रकिनाऱ्यांकडे वळत आहेत.
पहाटेच्या वेळी जिल्ह्यातील अनेक भाग धुक्याने व्यापलेले दिसतात. डोंगरांवर पांढरेशुभ्र आणि करड्या रंगांचे ढग दाटून येत असल्याने निसर्गाचा देखणा आविष्कार अनुभवायला मिळत आहे. त्यातच आजूबाजूच्या गर्द हिरवाईमुळे या दृश्याचे सौंदर्य अधिक खुलते. ताम्हिणी, वरंध आणि मोर्बे घाटातून प्रवास करणाऱ्यांना ढगांमधून मार्गक्रमण करण्याचा अनोखा अनुभव मिळत आहे. अनेक प्रवासी या निसर्गरम्य दृश्यांचा आनंद घेण्यासाठी काही काळ थांबत आहेत.
रायगड, सुधागड, सरसगड, मानगड, सुरगड, मृगगड, विश्रामगड आणि कर्नाळा यांसह जिल्ह्यातील उंचावरील किल्ल्यांवरही धुके आणि ढगांचे साम्राज्य पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे दुर्गप्रेमी आणि ट्रेकर्सना गडभ्रमंतीसोबत निसर्गाचा आनंद घेता येत आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्या आणि बदललेले हवामान यामुळे पर्यटनस्थळांवरील वर्दळ वाढताना दिसत आहे.
दरम्यान, मुंबई-गोवा, मुंबई-बंगळूर आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासह जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांवर पहाटे धुके व धुरके पसरत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. वाहनचालकांनी दृश्यमानता कमी असताना वेगावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
निसर्गप्रेमींची वाढती वर्दळ
धुक्याचा आनंद घेण्यासाठी सकाळी फिरायला जाणारे नागरिक, पर्यटक आणि निसर्ग अभ्यासक विविध ठिकाणी दाखल होत आहेत. डोंगरांवरील ढग, हिरवाई आणि पक्ष्यांचा अधिवास पर्यटकांना आकर्षित करत आहे.
कोट :
वातावरणात गारवा पसरत असून, ढग आणि धुक्याची चादर पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. प्राणी-पक्षी आणि निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी अनेकजण येथे येत आहेत. थंडीची चाहूल लागल्याने लवकरच स्थलांतरित पक्ष्यांचेही आगमन सुरू होईल.
— शंतनू कुवेसकर, निसर्ग, प्राणी-पक्षी अभ्यासक, माणगाव
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