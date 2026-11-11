४२ शाळांना प्रथमच शिक्षक
अवघड क्षेत्रातील ५६ विद्यालयांतही नियुक्त्या; विद्यार्थ्यांच्या नियमित अध्यापनाचा मार्ग मोकळा
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ११ : दुर्गम आणि अवघड क्षेत्रातील शाळांमध्ये नियुक्ती मिळूनही शिक्षक रुजू होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते. काही शाळांमध्ये एकही शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत होते, मात्र रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक समायोजन प्रक्रियेमुळे या शाळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील ४२ शून्य शिक्षकी शाळांना प्रथमच शिक्षक मिळाले असून, अवघड क्षेत्रातील ५६ शाळांमध्येही गुरुजी रुजू झाले आहेत. त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या नियमित अध्यापनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार जिल्ह्यात दुसऱ्या टप्प्यात १३४ उपशिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया मंगळवारी (ता. ३) जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पार पडली. यामध्ये मराठी माध्यमाचे १३२, तर उर्दू माध्यमाचे दोन शिक्षक सहभागी झाले. या प्रक्रियेत शिक्षकांना त्यांच्या पसंतीनुसार शाळा निवडण्याची संधी देण्यात आली. सर्वसाधारण आणि अवघड क्षेत्रातील शाळांची यादी उपलब्ध करून समुपदेशनाद्वारे समायोजन करण्यात आले. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व शिक्षक नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाले आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागाला यापूर्वी ३५१ शिक्षक मिळाले होते. त्यानंतर पवित्र पोर्टलद्वारे आणखी १४५ शिक्षकांची यादी प्राप्त झाली. कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर मराठी माध्यमातील १४३ पैकी १३२ शिक्षक पात्र ठरले, तर ११ शिक्षक अपात्र ठरले. उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षक पात्र ठरल्याने एकूण १३४ शिक्षकांच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला.
मराठी माध्यमासाठी १३२ शिक्षक
मराठी माध्यमाच्या १३२ शाळांमध्ये शिक्षकांची ३२९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी यापूर्वी १५० पदांवर शिक्षक कार्यरत होते, तर १७९ पदे रिक्त होती. नव्याने १३२ शिक्षकांची नियुक्ती झाल्याने रिक्त पदांची संख्या ४७ वर आली आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये ४२ शून्य शिक्षकी शाळांचा समावेश असून, या शाळांना प्रथमच शिक्षक मिळाले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत शिक्षकांविना सुरू असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नियमित अध्यापनाचा लाभ मिळणार आहे.
उर्दू माध्यमाच्या शाळांनाही आधार
उर्दू माध्यमाच्या चार शाळांमध्ये शिक्षकांची आठ पदे मंजूर असून, ती सर्व रिक्त होती. त्यापैकी दोन पदे नव्याने भरण्यात आली आहेत. त्यामुळे अद्याप सहा पदे रिक्त आहेत. या चारही शाळा शून्य शिक्षकी होत्या. त्यापैकी दोन शाळांना शिक्षक मिळाले आहेत. एकूणच, शिक्षक समायोजनामुळे दुर्गम आणि अवघड क्षेत्रातील शाळांना दिलासा मिळाला असला, तरी उर्वरित रिक्त पदे भरण्याचे आव्हान अद्याप कायम आहे.
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