वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गावर वाहतुकीचा बोजवारा
पाली फाटा ते इमॅजिकादरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा
पाली, ता. १५ (वार्ताहर) ः दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या काळात पर्यटकांच्या वाहनांची संख्या प्रचंड वाढल्याने वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गावर (क्र. ५४८ अ) वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती. पाली फाटा ते इमॅजिकादरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, रस्त्यावरील ताण आणि खड्ड्यांमुळे अवघ्या ५०० मीटर ते १ किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी वाहनचालकांना तब्बल एक ते दीड तासांचा अवधी लागत आहे.
वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्ग कोकणात, मुंबई-गोवा महामार्गाला जोडण्यासाठी तसेच विळे-निजामपूर मार्गे माणगावला जाण्यासाठी सोयीचा आणि जवळचा मानला जातो. याशिवाय या मार्गावरून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबई-बंगळूर महामार्गावरही सहज पोहोचता येते. त्यामुळे हजारो प्रवासी आणि वाहनचालक मोठ्या प्रमाणावर या मार्गाचा वापर करतात, मात्र दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून, वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. अवघ्या चार वर्षांपूर्वी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्चून तयार केलेल्या या राज्य महामार्गावर काही ठिकाणी खड्डे पडल्याने वाहनांचा वेग मंदावून कोंडीत मोठी भर पडत असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबाबत प्रवासी आणि वाहनचालकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
वाकण नाक्यावरही खड्डे व कोंडीचा विळखा
वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गावरील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या वाकण नाक्यावरही मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. मुख्य नाका असल्याने अनेक प्रवासी व वाहनचालक चहा-पाण्यासाठी आपली वाहने रस्त्याच्या कडेलाच उभी करतात. आधीच खड्ड्यांमुळे संथ झालेली वाहतूक आणि त्यात रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांची भर पडल्याने वाकण नाक्यावरही मोठी कोंडी होत आहे.
शनिवारी (ता. १४) पाली फाट्यावर मोठ्या प्रमाणात कोंडी होती. अवघे एक किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी आम्हाला तब्बल दीड तासांचा अवधी लागला. या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
- अरिफा पठाण, प्रवासी, पाली
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