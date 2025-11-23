स्मृती-पलाशचा विवाह लांबणीवर
स्मृती मानधनाचा विवाह लांबणीवर
वडिलांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली, ता. २३ ः विश्वविजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधना आणि संगीतकार, निर्माता पलाश मुच्छल यांचा विवाह पुढे ढकलला आहे. स्मृतीचे वडील श्रीनिवास मानधना यांना आज दुपारी दीडच्या सुमारास अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता डॉ. नमन शहा यांनी त्यांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका आल्याचे सांगितले. त्यानंतर इव्हेंट मॅनेजमेंटचे प्रमुख तोहीन मिश्रा यांनी माध्यमांना विवाह पुढे ढकलल्याची माहिती दिली.
गेले चार दिवस स्मृती मानधना व पलाश मुच्छल यांच्या विवाहाची धामधूम सुरू होती. आज निमंत्रितांच्या उपस्थितीत कौटुंबिक सोहळा होणार होता. आज मानधना यांच्या समडोळी रस्त्यावरील असलेल्या फार्महाउसवर सोहळा रंगणार होता. या विवाहासाठी भारतीय संघातील स्मृतीच्या सहकारी खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्ज, श्रेयांका पाटील, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह, रिचा घोष चार दिवसांपूर्वीच सांगलीत दाखल झाल्या होत्या. तीन दिवसांपासून मोठा जल्लोष सुरू होता. विवाह मुहूर्त सायंकाळी पाचचा होता. मिश्रा यांनी पत्रकारांना सांगितले, ‘श्रीनिवास मानधना यांना सकाळी नाश्ता करीत असताना त्रास जाणवू लागला होता. दुपारनंतर त्यांना अधिक अस्वस्थ जाणवू लागले. त्यामुळे तातडीने खासगी रुग्णवाहिका बोलावून उपचारासाठी सांगलीतील रुग्णालयात दाखल केले. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. स्मृतीचा वडिलांना खूप लळा आहे. त्यामुळे त्यांची तब्येत ठीक होईपर्यंत लग्नसोहळा स्थगित करण्याचा निर्णय स्वतः स्मृतीने घेतला आहे. स्मृतीचे वडील लवकरच बरे होतील. त्यानंतर लग्नाची तारीख जाहीर केली जाईल.’
दरम्यान, लग्नासाठी उभारलेला शामियाना, घोडे, पंडितांसह सारी तयारी पूर्ण झाली होती. मानधना यांना त्रास सुरू होताच दुपारीच सारा शामियाना उतरवण्यात आला. ही वार्ता समजताच फार्महाउस परिसरात बघ्यांची गर्दी झाली होती. पोलिसांनी परिस्थिती हाताळत सर्वांना पांगवले.
...
श्रीनिवास मानधना यांना डाव्या बाजूला छातीत अचानक दुखू लागल्याने अस्वस्थ वाटत होते. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हृदयविकाराच्या सौम्य धक्क्याची सर्व लक्षणे आहेत. सर्व चाचण्या सुरू आहेत. डॉ. रोहन ठाणेदार यांच्यासह तज्ज्ञांची टीम कार्यरत आहे. सध्या रक्तदाब अधिक झाल्याने हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. प्रकृती स्थिर आहे. पुढील दोन-तीन दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू राहणार आहेत. गरज भासल्यास अँजिओग्राफी करण्यात येईल.
- डॉ. नमन शहा, हृदयरोगतज्ज्ञ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.