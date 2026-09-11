'के-नेस्ट कन्स्ट्रक्शन टेक'ची स्वदेशी बांधकाम ऑटोमेशन तंत्रज्ञानासह 'डीप-टेक' क्षेत्रात विस्तार

भारत - के-नेस्ट कन्स्ट्रक्शन टेकने डीपटेक बांधकाम तंत्रज्ञान क्षेत्रात विस्तार केला असून, बांधकाम रोबोटिक्स, ३डी बांधकाम मुद्रण, मानवी क्षमता वृद्धी, अचूक संवेदन आणि स्वयंचलित उंच इमारत बांधकाम प्रणालींमधील स्वदेशी उपायांसह आपला पोर्टफोलिओ अधिक सक्षम केला आहे.
या विस्तारामुळे के-नेस्टने बांधकाम प्रणाली उत्पादकापासून प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळावर स्वयंचलन, यांत्रिकीकरण आणि मानव-मशीन सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या बांधकाम तंत्रज्ञान कंपनीकडे केलेली वाटचाल अधोरेखित होते.
बांधकाम प्रक्रियेत थेट स्वयंचलित बांधकाम आणणाऱ्या, बांधकाम स्थळाच्या स्तरावरील डिजिटल पद्धतीने नियंत्रित अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग प्रणाली.
बांधकाम झालेल्या परिसराचे स्कॅनिंग करणारे आणि प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळावरील कामांची बीआयएम डिझाइन मॉडेल्सशी तत्काळ तुलना करून अंमलबजावणीतील तफावत आपोआप ओळखणारे स्वायत्त मोबाइल रोबोट्स.
बांधकामाशी संबंधित कामांदरम्यान कामगारांची सुरक्षितता सुधारण्यासाठी, थकवा कमी करण्यासाठी आणि शारीरिक क्षमता वाढवण्यासाठी तयार केलेली मानवी क्षमता वृद्धी करणारी परिधानयोग्य उपकरणे.
फॉर्मवर्कचे प्लंब आणि अलाइनमेंट तत्काळ मोजणारे विशेष डिजिटल अलाइनमेंट सेन्सर्स, तसेच वाऱ्याचा वेग मोजणारे आणि उंच इमारतींवरील सुरक्षा पडद्यांसाठी सुरक्षित कार्यमर्यादा राखण्यास मदत करणारे एकात्मिक अॅनिमोमीटर.
पारंपरिक फॉर्मवर्क आणि उंच इमारतींच्या बांधकाम प्रक्रियेत अधिक स्वयंचलन, बुद्धिमत्ता आणि सुरक्षितता आणणारे यांत्रिकीकरण केलेले बांधकाम प्लॅटफॉर्म.
भारत मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम चक्रात प्रवेश करत असताना हा विस्तार करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचा वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन दर ७.७% ने वाढला, तर नाममात्र सकल मूल्यवर्धनामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा वाटा सुमारे ८% होता. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भांडवली खर्चाकरता ₹१२.२२ लाख कोटींची तरतूद केली आहे.
“बांधकामाचे भविष्य भारताला आयात करावे लागू नये. ते येथेच अभियांत्रिकीच्या माध्यमातून विकसित करण्याची क्षमता आपल्याकडे असली पाहिजे. मोठ्या प्रमाणावर उभारणी करण्याची विलक्षण क्षमता भारताने दाखवून दिली आहे. आता आमची महत्त्वाकांक्षा अशी आहे की, पुढील पिढीचे बांधकाम तंत्रज्ञान भारतातच विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सखोल अभियांत्रिकी क्षमता, संशोधन आणि विकास तसेच स्वदेशी बौद्धिक संपदेमध्ये गुंतवणूक करावी आणि अखेरीस हे तंत्रज्ञान जगभरात पोहोचवावे.”
- नितिन मित्तल, संस्थापक आणि सीएमडी, के-नेस्ट कन्स्ट्रक्शन टेक
“डीपटेक हा पारंपरिक उपकरणांवर लावायचा केवळ एक शिक्का नाही. त्यामागील अभियांत्रिकीने ते सिद्ध केले पाहिजे. आम्ही अशा गुंतागुंतीच्या प्रत्यक्ष जगातील समस्यांवर काम करत आहोत, ज्यासाठी यांत्रिक अभियांत्रिकी, रोबोटिक्स, हायड्रॉलिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेअर आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रातील कौशल्य यांचे अखंड एकत्रीकरण आवश्यक आहे. उद्दिष्ट असे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आहे जे प्रगत असेल, पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळांवर वापरण्यास व्यावहारिक, विश्वासार्ह आणि कार्यान्वित करण्यायोग्यही असेल.”
- आशिष अग्रवाल, सह-संस्थापक आणि सीईओ, के-नेस्ट कन्स्ट्रक्शन टेक
के-नेस्टचा हा विस्तार स्वदेशी बांधकाम तंत्रज्ञान विकसित करण्यावरील कंपनीचे लक्ष अधिक दृढ करतो आणि भारताला प्रगत बांधकाम उपायांचा विकासक आणि जागतिक निर्यातदार म्हणून स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेने पुढे नेतो.
या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी, 'के-नेस्ट कन्स्ट्रक्शन टेक'चे सह-संस्थापक आणि 'के-नेस्ट ३डी बिल्ड टेक'चे संस्थापक श्री. प्रशांत अग्रवाल, जे या संपूर्ण उपक्रमाचे नेतृत्व करणार आहेत, यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला.
भारतातील औद्योगिक ऑटोमेशन (Industrial Automation) बाजारपेठ २०२६ मधील १९.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून २०३१ पर्यंत सुमारे ४१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. केवळ 'मॅन्युफॅक्चरिंग रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशन' क्षेत्राचा विचार करता, ही बाजारपेठ १८.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून ३९.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
गुणवत्तेचे निकष अधिक कडक होत असताना आणि उत्पादनाचे प्रमाण वाढत असताना, भारतीय उत्पादन क्षेत्र वेगाने ऑटोमेशनकडे वाटचाल करत आहे. 'पीएलआय' (PLI) योजनेमुळे या बदलाला आणखी गती मिळाली आहे; उत्पादक आता गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, प्रक्रियेतील तफावत (Process Variation) कमी करण्यासाठी आणि उत्पादकता (Throughput) वाढवण्यासाठी आयओटी (IoT), रोबोटिक्स आणि सेन्सर-आधारित उत्पादन प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.
मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनामध्ये नेहमीच उत्तम प्रणालींची निर्मिती करण्याला महत्त्व राहिले आहे आणि त्यामध्ये 'ऑटोमेशन' ही आता सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रणालींपैकी एक बनत आहे. तुम्ही स्वप्न पाहा. आम्ही ते साकारतो.
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