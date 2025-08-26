पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विषयावर व्याख्यान
महाड (बातमीदार) : येथील डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयात प्राचार्य योगेश बोराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इको क्लबअंतर्गत ‘पर्यावरणीय अर्थशास्त्र’ या विषयावर व्याख्यान झाले. या वेळी प्रमुख संसाधन व्यक्ती म्हणून मगर संवर्धन प्रकल्पाचे सदस्य प्रेमसागर मेस्त्री आणि गणेश खातू उपस्थित होते.
महाड येथे ११९७मध्ये पक्षी संमेलनातून गिधाडांचे महत्त्व अधोरेखित करीत गिधाडे व स्थलांतरित पक्ष्यांवर संशोधन केल्याचे सांगितले. आज संवर्धन प्रकल्पामुळे गिधाडांची संख्या वाढत असल्याचे स्पष्ट केले. या वेळी पक्ष्यांचे स्थलांतराचे व्हिडिओ तसेच मगरींच्या रेस्क्यूची चित्रफीत दाखविली. पर्यावरणीय अर्थशास्त्रात विविध प्रकल्पांवर काम केल्यास मोठ्या निधीची उपलब्धता होते, असे सांगितले. या वेळी उपप्राचार्य वानखेडे, पर्यवेक्षक प्रा. सुखदेव शिंदे, प्रा. प्रतिभा कांबळे, प्रा. दीपक वळवी, प्रा. जोएल जॉब, प्रा. रोशनी डाके उपस्थित होते
