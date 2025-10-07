महाडमधील १०७ लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ
महाडमधील १०७ लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ
महाड, ता. ७ (बातमीदार): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या ‘सेवा पंधरवडा’ उपक्रमात महाड तालुक्यातील १०७ लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला. हा उपक्रम छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा एक भाग म्हणून पार पडला. या उपक्रमात तालुका भूमी अभिलेख कार्यालय, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग आणि पशुधन विभाग यांनी सहभाग घेतला होता.
महाड तहसील कार्यालयामार्फत एकूण ८० लाभार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रे व सुविधा देण्यात आल्या. यामध्ये जातीचे दाखले (७), वय-अधिवास दाखले (५), उत्पन्न दाखले (११), शिधापत्रिका (९), जिवंत सातबारा उतारे (१२), सर्वांसाठी घरे योजना सनद (३) आणि आयुष्मान कार्ड (२) यांचा समावेश आहे. याशिवाय नकाशावर नोंद असलेले १३१ आणि नोंद नसलेले तब्बल १,५४३ पाणंद रस्ते शोधून त्यांची नोंद नकाशावर करण्यात आली. भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत पाच लाभार्थ्यांना गावठाणातील मिळकत पत्रकाच्या सनदा देण्यात आल्या. आरोग्य विभागाने १६ लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत कार्ड वितरित केली. तालुका कृषी कार्यालयामार्फत भातपीक स्पर्धेतील तीन विजेत्यांना प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली, तर स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत दोन लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली. पशुधन विभागामार्फत उत्कृष्ट कुक्कुटपालन करणाऱ्या एका व्यावसायिकाला गौरव प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
