विकासाची मांडणी करणाऱ्यांपाठी महाडकरांचा हात
महाड पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी खासदार तटकरे यांचा विश्वास
महाड, ता. १२ (बातमीदार) : महाड शहराच्या जडणघडणीत सुधाकर सावंत आणि माणिक जगताप यांनी मोठे योगदान दिले आहे. त्यामुळे विकासाची मांडणी करणारे आणि विकासाची मांडवली करणारे यातून कुणाला निवडायचे हे सुसंस्कृत महाडकरांना चांगलेच माहित आहे. ते योग्य तोच निर्णय घेतील, असा विश्वास खासदार सुनील तटकरे यांनी महाड येथे व्यक्त केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानंतर ब्राह्मण सभा हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या सभेत ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला महाडच्या माजी नगराध्यक्ष स्नेहल जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस जिल्हा सरचिटणीस संदीप जाधव, तालुका अध्यक्ष निलेश महाडिक, सुभाष निकम, चंद्रकांत जाधव, प्रदेश राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेश सरचिटणीस अपेक्षा कारेकार, माजी नगराध्यक्ष मेहबूब कडवेकर, महमदअली पल्लवकर, रमेश वैष्णव, जिल्हा प्रवक्ता धनंजय देशमुख, जान्हवी विचारे आदी उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा प्रवक्ता धनंजय देशमुख आणि राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष निलेश महाडिक यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. आपल्या प्रास्ताविकात माजी नगराध्यक्ष संदीप जाधव यांनी नगरपालिकेमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचे कोणते काम होत नसून महाड नगरपालिका भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असल्याचा गंभीर आरोप केला. पक्षाकडून नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना यावेळेस खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली.
९५ टक्के कामे पुर्ण
यावेळी खासदार तटकरे यांनी आज सुरू केलेले संपर्क कार्यालय केवळ महाड शहरापुरते मर्यादित न राहता, महाड विधानसभा मतदार संघाचे संपर्क कार्यालय म्हणून कार्यरत राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. स्नेहल जगताप यांनी महाडच्या वेशिवर आलेल्या अपप्रवृत्तींना थारा देऊ नका, असे आवाहन केले. गतवेळच्या नगरपालिका निवडणुकीत आश्वासन दिलेल्या कामांपैकी ९५ टक्के कामे पुर्ण करण्यात आपण यशस्वी असल्याचे सांगितले. महाड शहराला पुढे नेण्याचे काम आपल्या सर्वांना माणिक जगताप आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या विचारांनी पुढे न्यायचे आहे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळेस उपस्थित कार्यकर्त्यांना केले. आपण स्वतः जास्तीत जास्त वेळ या कार्यालयात उपस्थित राहून नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
