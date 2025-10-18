महाडमध्ये साडी सेंटरला आग, दुकानदाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान
महाडमध्ये साडी सेंटरला आग
महाड, ता. १८ (बातमीदार) ः महाड शहरातील बाजारपेठेत असलेल्या भदेसर साडी सेंटरला शुक्रवारी (ता. १७) मध्यरात्रीच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत दुकानातील साड्या, कपडे आणि इतर सर्व माल जळून खाक झाल्याने दुकानदाराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
शुक्रवारी रात्री दुकान बंद केल्यानंतर ही आग लागल्याची माहिती मिळताच महाड नगर परिषद अग्निशमन दल आणि महाड शहर पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. आगीची तीव्रता जास्त असल्याने महाड एमआयडीसी आणि प्रिव्ही कंपनीच्या अग्निशमन दलालाही पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी दोन ते अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले.
प्राथमिक अंदाजानुसार, ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागली असावी, असा कयास आहे. महाड बाजारपेठेत यापूर्वीही अशा आगीच्या घटना घडल्या आहेत. महाड शहर पोलिसांनी घटनेची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे.
......
फोटो - दुकानाला लागलेली आग
