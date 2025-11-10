घरबसल्या मतदानाचा हक्क हिरावला
ज्येष्ठ मतदारांचा रोष
महाड, ता. १० (बातमीदार) : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे घरून मतदान करण्याची संधी वृद्ध मतदारांना नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मिळणार नाही. त्यामुळे अशा मतदारांना मतदान केंद्रावर जाऊनच मतदान करावे लागणार आहे. आवश्यकता भासल्यास कुटुंबातील सदस्याला मदतनीस म्हणून या मतदाराला मदत करता येईल, अशी माहिती महाड नगरपालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार महेश शितोळे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
महाड नगरपालिका निवडणुकीबाबत माहिती देण्यासाठी शनिवारी (ता. ८) पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेला तहसीलदार महेश शितोळे व मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर उपस्थित होते. या वेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेचा भंग होईलस असे कोणतेही कृत्य करू नये, असे आवाहन या वेळी केले. महाड नगर परिषदेमध्ये एक नगराध्यक्ष आणि २० सदस्य निवडून देण्यासाठी २६ मतदान केंद्रे असून, २ डिसेंबरला या ठिकाणी मतदान होणार आहे.
विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांचे मतदान कोणत्या केंद्रावर आहे, याची माहिती देणारी स्लिप या निवडणुकीमध्ये सरकारी यंत्रणेकडून दिली जाणार नाही. प्रत्येक मतदाराचे मत तो राहत असलेल्या प्रभागात असल्याने त्या मतदान केंद्रावर मदत केंद्र असणार आहे. तेथे मतदाराला कोणत्या कक्षात मतदान करायचे आहे, याची माहिती दिली जाणार असल्याचे महेश शितोळे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
वृद्ध मतदारांसाठी मदतनीस
घरून मतदानाची सुविधा नसली तरी वृद्ध मतदारांना सोबत कुटुंबातील सदस्याला मदतनीस म्हणून न्यायचे असल्यास अर्ज करून त्यांना मदत करता येईल. एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना मदतनीस म्हणून काम करता येणार नाही. दिव्यांग मतदारांसाठी मतदान केंद्रांवर व्हीलचेअर आणि अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक मतदाराचे मत तो राहत असलेल्या प्रभागात असल्याने त्या मतदान केंद्रावर मदत केंद्र असणार आहे. तेथे मतदाराला कोणत्या कक्षात मतदान करायचे आहे, याची माहिती दिली जाणार असल्याचे महेश शितोळे यांनी स्पष्ट केले.
मोबाईलवर बंदी
मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास परवानगी नाही. मोबाईल ठेवण्यासाठी मतदान केंद्राबाहेर एक बॉक्स ठेवण्यात येईल. सर्व मतदारांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व स्वच्छतागृहदेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
