नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार चाचपणी
महाड, ता. ९ (बातमीदार) : नगरपालिका निवडणुकीला आता चांगलाच रंग चढू लागला असून, उमेदवार निवडीसाठी विविध पक्षांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. महाड नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सुदेश कळमकर, शिवसेना शिंदे गटाकडून सुनील कविस्कर आणि नितीन पावले यांची नावे आघाडीवर आहेत. या निवडणुकीमध्ये भाजप आणि शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
महाड नगरपालिका निवडणुकीमध्ये यापूर्वी काँग्रेसचे ॲड. सुधाकर सावंत व त्यानंतर माजी आमदार माणिक जगताप यांचे बहुतांशी वर्चस्व राहिले आहे. १९९५-९६ मध्ये युतीची सत्ता असताना मंत्री प्रभाकर मोरे यांनी महाड नगरपालिकेची सत्ता मिळविली होती, परंतु ती कायम टिकवता आली नाही. मागील निवडणुकीमध्ये माणिक जगताप यांची कन्या स्नेहल जगताप यांनी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून शहराचा कारभार योग्य प्रकारे सांभाळला होता, परंतु यानंतर मधल्या काळात माजी आमदार माणिक जगताप यांचे निधन झाल्याने त्यांच्या नेतृत्वाशिवाय जगताप कुटुंबीय प्रथमच नगरपालिकेची ही निवडणूक लढत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून जगताप कुटुंबीय पुन्हा ताकदीनिशी निवडणूक रिंगणात सहभाग घेत असून, खासदार सुनील तटकरे यांचा पूर्णपणे पाठिंबा असल्याने नगरपालिकेची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नगराध्यक्षपदासाठी सुदेश कळमकर यांचे एकमेव नाव असल्याने उमेदवार निवडीसाठी या पक्षाने बाजी मारली आहे. भरत गोगावले मंत्री असल्याने महाड नगरपालिका निवडणुकीला महत्त्व आले आहे. शिवसेनेकडून माजी नगराध्यक्ष व अनेक वेळा नगरसेवक झालेले सुनील कविस्कर, तसेच नगरसेवक व राजकारणाचा दांडगा अनुभव असलेले नितीन पावले यांची नावे प्रामुख्याने आघाडीवर आहेत. उद्धव ठाकरे गटाकडून देखील स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली जाणार असून माजी नगरसेवक चेतन पोटफोडे यांचे नाव नगराध्यक्षपदासाठी घेतले जात आहे.
भूमिका निर्णायक ठरणार!
महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सद्य:स्थितीमध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये खरी लढत आहे, परंतु भाजप आणि शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे या पक्षांच्या भूमिकादेखील निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे या पक्षाला हाताशी धरण्याच्या हालचालीदेखील प्रमुख राजकीय पक्षांकडून सुरू आहेत. बदललेली प्रभागाची रचना, उमेदवारांची समोरासमोर लढत, व सदस्यांची वाढलेली संख्या यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
हातमिळवणीसाठी जोरदार बैठका
महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजपशी हातमिळवणी करण्यासाठी जोरदार बैठकाही काही सुरू आहेत. भाजपला २० पैकी तीन जागा देण्याची तयारीदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून झाली आहे, तरीही भाजपकडून निवडणूक स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची तयारीही सुरू आहे.
