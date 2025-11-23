पराभवानंतर विरोधकांना मते शोधण्यासाठी भिंग व दुर्बिण घ्यावी लागेल - उद्योग मंत्री उदय सामंत
विरोधकांचा पराभव अटळ
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा विश्वास
महाड, ता. २३ (बातमीदार) : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला उत्तम यश मिळेल. पराभवानंतर विरोधकांना मते शोधण्यासाठी भिंग आणि दुर्बीण लागेल, अशी टीका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महाड येथे केली.
पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाड येथे पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक शनिवारी (ता. २२) झाली. यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेतून विरोधकांवर निशाणा साधला. या वेळी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले उपस्थित होते. उदय सामंत म्हणाले, शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कर्जत, खोपोली, महाड, अलिबाग, माथेरान, पेण अशा सर्व ठिकाणी युतीची स्थिती भक्कम झाली आहे. भरत गोगावले यांच्या माध्यमातून महाडला मोठा निधी मंजूर झाला आहे. शहरात व तालुक्यात अनेक कामे सुरू आहेत. चवदार तळे विकासासाठी सात कोटी, एमआयडीसीकडून मिळवलेला निधी, न्यायालय व प्रशासकीय इमारतींचे काम, तसेच अनेक रस्त्यांचे प्रकल्प सुरू आहेत. एवढी कामे चालू असताना भिंगाची गरज आम्हाला नाही. ३ तारखेनंतर विरोधकांनाच मतदार शोधण्यासाठी भिंग आणि दुर्बीण घ्यावी लागेल, असा टोला त्यांनी लगावला.
---
महायुती एकत्र राहावी
रत्नागिरीत आम्ही पूर्ण युतीने लढतोय, सिंधुदुर्गात मैत्रीपूर्ण लढत आहे. रायगडमध्ये सात ठिकाणी युती असून दोन ठिकाणी वेगळे लढतोय; मात्र पुढील सर्व निवडणुकांत महायुती एकत्र राहावी, अशी आमचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीदेखील प्रामाणिक इच्छा आहे. यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू राहतील, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
