नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी–भाजप युतीमध्ये चुरस
महाड, ता. २७ (बातमीदार) : महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्याकडे जात असताना राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यावेळी नगराध्यक्षपदावर विशेष लक्ष केंद्रित झाले असून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस–भाजप युती यांच्यात थेट आणि अटीतटीची लढत पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत या पदाकडे नागरिकांसह सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेकडून अनुभवी माजी नगराध्यक्ष सुनील कविस्कर हे प्रमुख उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले आहेत. २५ वर्षांहून अधिक काळ नगरसेवक म्हणून काम केलेल्या कविस्कर यांना मोठा जनसंपर्क आणि कार्यकर्ता वर्गाचा पाठिंबा मिळत आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप युतीकडून सुदेश कळमकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. कळमकर हे माजी आमदार माणिक जगताप यांचे निष्ठावंत मानले जात असून त्यांना माजी नगराध्यक्ष स्नेहल जगताप आणि खासदार सुनील तटकरे यांचे सक्रिय मार्गदर्शन मिळत आहे. महाड नगरपालिकेवर यापूर्वी काँग्रेसचे सुधाकर सावंत, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माणिक जगताप यांचे वर्चस्व राहिले आहे. शिवसेनेकडे मंत्री भरत गोगावले यांच्या माध्यमातून शहरासाठी आणलेल्या निधीमुळे पक्षाने यंदा महाड नगरपालिका ताब्यात घेण्याची मोठी तयारी केली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात स्नेहल जगताप यांनी राबवलेल्या विकासकामांचा मुद्दा युतीकडून प्रभावीपणे मांडला जात आहे. या निवडणुकीत चुरस वाढवण्यासाठी इतरही उमेदवार मैदानात आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे चेतन पोटफोडे, अपक्ष गणेश कारंजकर आणि उपोषणाच्या माध्यमातून महाड रेल्वेचा प्रश्न ठळकपणे मांडणारे पराग वडके यांनीही जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. विशेषतः नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी सक्रिय असलेले ॲड. गणेश कारंजकर वेगळ्या शैलीतील प्रचारामुळे चर्चेत आले आहेत. सध्या तरी महाड नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी खरी लढत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी–भाजप युतीमध्येच होताना दिसून येत असून, अंतिम निकालाबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे..
